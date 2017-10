iOS 11 : la calculatrice a la phobie des additions

Un nouveau bug sur iOS 11 vient ternir l’expérience utilisateur. Il concerne la calculatrice qui a beaucoup de mal à effectuer une addition.

Encore un problème avec iOS 11. Déployé le 19 septembre, cette nouvelle version de l’OS d’Apple a connu quelques déboires avec notamment des problèmes liés à l’autonomie, l’affichage ou encore la connectivité. « 1+2+3 » est égal à 24 ? Pour cette calculatrice oui.

iOS 11 : la calculatrice est lente et calcule mal

Certains utilisateurs ont repéré des problèmes avec la calculatrice. Sa lenteur est mise en avant mais ce n’est pas tout. Le système propose des résultats erronés. Si on lui demande d’effectuer l’addition « 1+2+3 », la calculatrice ne prend pas en compte le + entre le 2 et le 3 ce qui l’amène à afficher 24 (1 + 23) au lieu de 6. Elle est donc limitée à des additions à deux chiffres sinon, elle pète un plomb. Même constat quand on lui demande de calculer rapidement. Il faut donc prendre son temps pour arriver au bon résultat. Rajoutons que ce problème a aussi lieu avec les multiplications et les divisions. Tant qu’il y a plus de deux chiffres c’est la cata. Ce bug était déjà présent dans les premières beta d’iOS 11 et n’a pas encore été corrigé. Si vous avez besoin d’une calculette pendant les courses par exemple, on vous conseille de revenir au calcul mental en attendant un correctif de la part d’Apple. Vous pouvez aussi ressortir votre calculatrice du collège et du lycée !

