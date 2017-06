iOS 11 Beta 2 : les nouveautés du futur système d’exploitation d’Apple

La deuxième version de la beta du tant attendu iOS 11, a vu le jour le 21 juin 2017. Le futur système d’exploitation embarque plusieurs nouveautés.

iOS est l’un des systèmes d’exploitation le plus utilisé au monde. Son optimisation avec les produits Apple, confère une rapidité très élevée aux appareils de la marque à la pomme. iOS 11 sera disponible en même temps que le futur smartphone d’Apple, l’iPhone 8. Cet OS, sera disponible sur tous les iPhone sortis depuis 2013, soit à partir de l’iPhone 5S. Il sera également exploitable sur l’intégralité des iPad sortis depuis 2013, et sur l’iPod Touch 6ème génération. Ainsi, la deuxième version de la beta d’iOS 11 a vu le jour hier. Celle-ci corrige les problèmes de la première, tout en apportant de nouvelles options.

Le point sur les nouveautés de la beta 2 d’iOS 11

La première version de la beta d’iOS 11, connaissait des ralentissements qui ont été corrigés. L’iOS 11 sera doté de nouvelles options bien pensées. On pense au « ne pas déranger pendant la conduite », qui vous permettra de ne plus recevoir de notifications le temps de votre trajet au volant. Safari quant à lui, sera davantage sécurisé et proposera une meilleure sauvegarde. De nouvelles options dans la galerie photo, seront disponibles en balayant l’écran vers le haut. Au niveau de la musique, lorsque vous saisirez le nom d’un artiste sur la plateforme « Apple Music », vous aurez à votre disposition plus de types de résultats. De plus, le Widget musique a notamment été amélioré, il indique désormais le niveau du volume. Siri fait également peau neuve avec par exemple, la possibilité de l’utiliser en mode dictée. Par ailleurs, une nouveauté très intéressante est intégrée dans iOS 11. En effet, vous pourrez passer des appels en mode Wi-Fi avec tous les opérateurs téléphoniques. La liste d’options citées est non exhaustive, la 2ème beta d’IOS connaît d’autres fonctions. Cette abondance de nouveautés devrait ravir les possesseurs d’un idevice.

