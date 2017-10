Internet mobile : combien consomme-t-on réellement de 4G ?

Grâce à une étude de l’Arcep, il semble que les français consomment de plus en plus de 4G au détriment des appels.

C’est donc l’Arcep qui a récemment publier une observation sur les tendances des marché des communications électroniques, sur e deuxième trimestre de 2017. De toutes les données collectées, la plus intéressante reste la consommation de Gigas et d’appels que l’on réalise vraiment chaque mois. Les chiffres sont en effet intéressants puisqu’il semble que l’on consomme plus de Gigas que d’heures d’appels. On devrait peut-être revoir nos forfaits !

La consommation de 4G en hausse

Nous utilisons donc de plus en plus notre 4G mais pas énormément non plus, contrairement à ce que l’on pourrait penser. De nos jour, les opérateurs se font la guerre pour proposer le plus de Gigas possible à des prix parfois exorbitants. En réalité, si vous possédez un forfait de 10 Go et plus, vous n’en avez pas réellement besoin. D’après l’étude, 50% des cartes SIM sont connectés en 4G, la consommation mensuel moyenne est de 4.8 Go pour la 4G et de 2.5 Go sur l’ensemble des clients. On est bien loin des 50 Go… Cette augmentation est au antipode es appels et SMS, qui baissent récemment. Vous envoyez en moyenne 225 SMS par mois et avez des communications orale de 3h17min par appels.

Si vous vous interrogez sur votre facture on vous donne quelques chiffres pour vous repérer, la moyenne des factures de lignes fixes s’élève à 39 euros et c’est 19 euros pour les mobiles. Maintenant, pour baisser la facture mobile, il serait temps de mieux optimiser son forfait, inutile de posséder des Gigas inutilisés.

Que pensez-vous des ces chiffres ? Faites-nous parti de la moyenne ? Dites-le nous en commentaire !