Instant Apps : testez des applications avant de les installer sur le Play Store !

Grâce aux Instant Apps, désormais on peut essayer des applications référencées sur le Play Store avant de les installer sur son smartphone. Une fonction qui permet de mieux gérer l’espace de stockage.

Étant donné le nombre important d’applications disponibles sur le Play Store, la boutique en ligne d’applications de Google, la firme américaine vient d’y ajouter une nouvelle fonctionnalité qui devrait permettre aux utilisateurs de ne pas perdre du temps à installer des applis qu’ils ne veulent pas au final utiliser. Les Instant Apps reposent effectivement sur un concept plutôt intéressant. Lorsque l’utilisateur se rend sur la plateforme de téléchargement et clique sur une application qui l’intéresse, deux possibilités s’offrent à lui : tester ou bien installer l’appli. Et c’est cette première option qui constitue la nouveauté du jour. En appuyant sur le bouton conçu à cet effet, il sera possible d’essayer l’application en ligne sans la télécharger ni l’installer pour que l’on puisse avoir un aperçu de ce qu’elle propose.

Instant Apps : une fonction particulièrement intéressante pour le Play Store

Force est de constater que la grande majorité d’entre nous ont déjà vécu une expérience fâcheuse en voulant profiter d’une application après l’installation de celle-ci. Cela implique effectivement une perte de temps et risque de ralentir le smartphone au vu de la configuration technique requise. Certains ont même déjà fait face à des bugs dus au téléchargement d’une app qui, au final, n’était pas réellement nécessaire. C’est pour toutes ces raisons que les Instant Apps jouent un rôle intéressant. Pour l’heure, seules quelques applications du Play Store fonctionnent déjà de cette manière. Elles sont au nombre de six et seules quatre peuvent être testées depuis la France. Il s’agit en l’occurrence de BuzzFeed, de Onefootball Live Foot & Scores, de Red Bull TV et de ShareTheMeal aide les enfants.

