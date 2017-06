Instagram Stories atteint les 250 millions d’utilisateurs quotidiens actifs et surpasse ainsi Snapchat

La fonctionnalité Instagram Stories de l’application a atteint un nombre énorme de 250 millions d’utilisateurs par jour, soit un quart de milliard. Après avoir signalé un total de 200 millions de comptes, il y a seulement deux mois, le site dépasse maintenant les 166 millions d’utilisateurs actifs quotidiens de Snapchat (en mai). Et cela avec une large marge.

Le concept des Instagram Stories est assez simple : elles vous permettent de partager des vidéos et/ou photos qui sont visibles par les autres utilisateurs pendant 24 heures, après quoi elles disparaîtront. Snapchat a lancé ses Stories en octobre 2013, offrant à ses utilisateurs ce type expérience avec l’application. Instagram a lancé Stories presque trois ans plus tard, en août 2016, offrant pratiquement le même service que Snapchat. C’est pourquoi, beaucoup d’utilisateurs ont souligné le plagiat effectué par Instagram.

Instagram Stories : la fonctionnalité atteint la barre des 250 millions d’utilisateurs quotidiens

Néanmoins, Instagram Stories a connu un succès accablant et a rassemblé 150 millions d’utilisateurs quotidiens en janvier dernier. Atteindre un tel succès en moins de six mois signifiait que la fonctionnalité devait se propager encore plus dans les mois à venir, et c’est exactement ce qui s’est passé.

« Si on y pense, il y a un an, lorsque nous nous sommes assis ensemble, Instagram Stories n’existait pas« , a déclaré Carolyn Everson, responsable mondial de ventes de Facebook. « Aujourd’hui sur la plate-forme, nous avons non seulement 250 millions d’utilisateurs quotidiens, mais un tiers de ceux-ci sont des entreprises utilisant Instagram Stories. Tandis qu’un million d’entre eux sont des annonceurs« .

Bien sûr, Instagram offre beaucoup plus d’expositions au contenu, ce qui entraîne naturellement plus d’utilisateurs et l’application profite actuellement à 700 millions d’utilisateurs mondiaux, selon Everson. Dans une interview, elle a décrit le potentiel des Stories avec les entreprises, comme les marchands ou les annonceurs, et a rejeté les allégations selon lesquelles Instagram aurait copié le format Stories de Snapchat. Pendant ce temps, les actions de Snapchat ont encore baissé de 3 % en bourse. Malgré la nouvelle fonctionnalité « Custom Stories » que l’application a lancée récemment pour riposter contre Instagram.

Que pensez-vous du record d’Instagram Stories ? Dites-le nous en commentaire.