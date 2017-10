Instagram creuse encore plus l’écart face à Snapchat avec 800 millions d’utilisateurs !

Instagram continue de voir le nombre de ses utilisateurs augmenter. Cette croissance serait en partie due au lancement des stories inspirées de Snapchat.

Instagram continue de grandir, et ce, conjointement avec Facebook. Pour rappel, le réseau social de Mark Zuckerberg compte déjà actuellement plus de 2 milliards d’utilisateurs. C’est Carolyn Everson, vice-présidente des solutions marketing chez Facebook, qui a indiqué cette bonne nouvelle concernant le réseau social de partage de photos et de vidéos. D’après elle, Instagram compte aujourd’hui plus de 800 millions d’utilisateurs mensuels. Un exploit des plus remarquables, d’autant plus que cela veut dire qu’entre le début du deuxième trimestre de 2017 et maintenant, l’application a ajouté plus de 100 millions de nouveaux utilisateurs par mois. Désormais, Instagram est utilisée par plus de 500 millions de personnes par jour, soit 200 millions de plus en l’espace d’un an.

Instagram est plus performante que Snapchat

De son côté, Snapchat ne compte aujourd’hui « que » 173 millions d’utilisateurs quotidien, soit un écart de plus de 320 millions d’utilisateurs par rapport à Instagram. Pour les spécialistes, la croissance très rapide de cette dernière ne serait que la conséquence positive de l’ajout des Stories, une fonctionnalité inspirée de Snapchat. En tout cas, selon le PDG d’Instagram, Kevin Systrom, en réponse aux détracteurs, cela est tout à fait légal et normal. À lui d’argumenter lors d’une interview accordée à Recode : « au lancement, Instagram était une combinaison d’Hipstamatic, de Twitter et quelque chose comme le bouton Like de Facebook ». Et Snapchat a « adopté les filtres parce qu’Instagram avait des filtres ». Quoi qu’il en soit, il faut dire que les efforts d’Instagram dans le déploiement d’une version plus légère de son appli dans les pays émergents ont également contribué à la réalisation de cet exploit remarquable.

