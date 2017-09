Impossible de faire réparer votre écran d’iPhone avec iOS 11 !

La nouvelle mise à jour du système d’exploitation Apple, l’iOS 11, semble défrayer la chronique. Elle semble empêcher la réparation des écrans.

La mise à jour du système d’exploitation d’Apple, l’iOS 11, est apparue sur les appareils de la firme à la pomme il y a seulement quelques jours. Si plusieurs utilisateurs ont dénoncé des problèmes comme des soucis avec le Bluetooth, les applications 32 bits qui ne fonctionnent plus ou encore une baisse importante de la batterie. Selon Business Insider, ce serait plus de 180 000 applications qui ne fonctionneraient pas sous iOS11.

iOS 11 : en dehors d’un Apple Store, vous ne pourrez pas faire réparer votre écran

Selon certains utilisateurs, il serait impossible de faire remplacer son écran hormis dans un Apple Store. En effet, le système d’exploitation bloquerait les possibles réparations commises par un réparateur externe. Le site iPhoneSoft relate qu’un lecteur à leur rédaction vient de confirmer cela. Les utilisateurs d’appareils Apple se rallient en ce moment sur les forums de discussions afin de relater d’autres problèmes. On verra donc probablement l’arrivée d’autres plaintes concernant l’écran irréparable des modèles de l’iPhone.

Les utilisateurs ont également rapporté des problèmes liés au Touch ID. Celui-ci ne reconnaîtrait plus les propriétaires des mobiles Apple, pourtant nécessaire au bon fonctionnement des appareils. La batterie serait également rapidement consommée sous ce système d’exploitation et sur les modèles de l’iPhone 6 et 6S. On vous relatait d’ailleurs ces nombreux problèmes liés au système d’exploitation de la firme américaine Apple dans un article publié il y a quelques jours.

On ne sait pas si Apple a délibérément construit son système d’exploitation ainsi ou s’il s’agit d’une simple erreur. En cas de mauvaise fabrication, il suffira simplement d’attendre une nouvelle mise à jour.

Que pensez-vous de l’iOS 11 ? En êtes-vous satisfait ? Dites-nous tout dans les commentaires !