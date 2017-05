Des images montrant le rendu du Gionee S10 ont fuité sur Internet

Le fabricant mobile chinois Gionee semble être prêt à lancer prochainement son prochain smartphone phare. Le successeur du Gionee S9, il s’agit du Gionee S10. D’ailleurs, certaines images donnant un aperçu du flagship ont fuité sur un site Web récemment. Une occasion de plus pour découvrir les visuels du téléphone ainsi des information sur une partie de sa fiche technique.

Selon un nouveau rapport, le téléphone pourrait débarquer avec la couleur or. Il devrait également disposer de quatre caméras au total. Deux à l’avant et deux à l’arrière. Le prochain S10 de Gionee continue de fuiter sur la toile. Nous l’avions déjà vu à TENAA, dans un benchmark. Et maintenant quelques images du flagship viennent s’ajouter à la liste.

Le nouveau Gionee S10 : design et fiche technique

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le design de l’appareil s’inspire beaucoup de l’iPhone 7 Plus d’Apple. Notamment au niveau de la conception globale du dos du S10. Les coloris du smartphone, quant à elle, n’ont pas encore été dévoilés. Mais il semblerait tout de même qu’il puisse débarquer avec au moins 4 couleurs au moment de son lancement.

En ce qui concerne la fiche technique, le Gionee S10 embarquera un écran HD de 5.5 pouces. Avec une résolution de 1080 x 1920 pixels. Le flagship sera équipé d’un processeur MediaTek 6755 octa-core cadencé à 2 GHz. Le tout boosté par une mémoire vive de 4 Go. La capacité de stockage de l’appareil serait de 64 Go de mémoire intégrée. Elle pourra être étendue jusqu’à 128 Go via une carte micro SD.

Le smartphone logera une batterie de 3 700 mAh selon TENAA. Notons qu’il y aura également un capteur d’empreinte digitale monté sur le bouton d’accueil lui-même. Le smartphone aurait une configuration de double capteur photo de 13 mégapixels et éventuellement deux caméras frontales également. Le S10 tournera sous Android 7.0 Nougat. Le Gionee S10 devrait également être disponible en noir, en dehors de la couleur or.

Que pensez-vous du nouveau Gionee S10 ? Dites-le nous en commentaire.