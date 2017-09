Il prouve que la Terre est plate avec un niveau à bulle et un iPhone

C’est le YouTuber D. Marble qui essaye de prouver que la Terre est plate, il embarque un niveau à bulle et un iPhone dans l’avion pour le prouver.

Depuis quelque temps sur la toile, une conspiration voit le jour, on nous aurait menti et la Terre serait bien plate. Malgré d’innombrables preuves scientifiques, certaines personnes ont décidément du mal à faire face à la réalité, mais on remarque souvent que se sont les américains. Entre ça et les climato-sceptiques, on ne sait plus trop quoi faire. Le YouTuber partage quant à lui souvent des vidéos sur cette théorie, il croit dur comme fer que la Terre est plate.

Un niveau à bulle et un iPhone pour prouver que la Terre est plate

Dans sa vidéo, l’homme nous montre des images de lui et de son niveau à bulle dans un avion, tout en observant le niveau, il chronomètre le vol avec son iPhone. Mais le niveau n’a pas bougé… « Nous vivons dans le mensonge depuis toujours et la planète est en vérité complètement plate » déclare-t-il. » C’est une nouvelle expérience pour la communauté scientifique. Prenez un niveau à bulle et emmenez-le dans l’avion avec vous. Si nous vivions sur une sphère qui tourne ou un globe, selon la courbure, l’avion devrait constamment pencher son nez vers l’avant. […] J’ai enregistré un time-lapse de 23 minutes et 45 secondes, une durée pendant laquelle l’avion a parcouru un peu plus de 326 km. Selon les mathématiques, il aurait fallu compenser 8 km de courbe. Et comme vous pouvez le voir, il n’y a aucune compensation mesurable de cette courbe » ajoute-t-il.

Cette vidéo est devenue viral il y a seulement quelques jours et le YouTuber est bel et bien totalement perché. Les internautes ont des réactions plutôt drôles : « C’est remarquable comme l’avion reste à niveau durant le décollage et l’atterrissage. Je commence même à me demander si les voyages en avion existent. » « On aurait pu penser qu’il aurait regardé par le hublot pour voir la courbure de l’horizon au moins une fois. » « C’est la combinaison parfaite du brillant et du stupide ». Pauvre Galilée, tout ça pour ça.

