Il n’y a plus de mystère concernant le design du OnePlus 5 !

Attendu comme le messie, le OnePlus 5 se dévoile en images. Il y aura bel et bien un double capteur photo à l’arrière.

Celui que tout le monde annonce comme être le flagship killer de 2017 se montre un peu plus chaque jour. Pas besoin d’attendre sa présentation le 20 juin pour savoir à quoi il ressemblera puisqu’une publicité vient de fuiter sur Internet.

OnePlus 5 : un magnifique design qui s’accorde parfaitement avec une fiche technique spectaculaire

Le OnePlus 5 est sublime, il n’y a rien d’autre à dire là-dessus. Ce smartphone chinois a des courbes généreuses et semble avoir des finitions particulièrement soignées. Rien de révolutionnaire puisque le OnePlus 5 ressemble à l’iPhone 7 Plus ou à l’Oppo R11 mais ce design épuré va en séduire plus d’un.

On voit très clairement le double capteur photo à l’arrière de ce téléphone. Il a été configuré par DxO. Le premier compte 20 mégapixels et le second a une résolution de 16 millions de pixels. Par ailleurs, le OnePlus 5 accueille un écran de 5.5 pouces Full HD (1080 x 1920 pixels) et le fameux Snapdragon 835.

Gizmochina parle de 8 Go de RAM et d’une batterie de 3300 mAh soit 100 mAh de moins que celle du OnePlus 3T. Le OnePlus 5 disposerait aussi d’un système de charge rapide. Comme sur le OnePlus 3 et sur le OnePlus 3T, il faudra 30 min de charge pour avoir une journée d’autonomie. Allez, il ne reste plus qu’une journée avant la présentation de la bête. Le 21 juin à partir de 11h, il sera disponible en quantité limitée chez Colette.

Pour le moment, il n’y a rien au sujet d’une version Lite.

Comptez-vous acheter le OnePlus 5 ? Pourquoi ? N’hésitez pas à réagir dans les commentaires, votre avis nous intéresse !