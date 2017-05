Il est possible de recharger son iPhone plus rapidement !

La faible autonomie de la batterie est l’un des talons d’Achille des iPhone. Mais ne vous prenez plus la tête pour ça, il y a des astuces très simples et très pratiques qui vous permettent d’économiser la batterie de votre smartphone.

Si la batterie d’un iPhone ne tient pas longtemps, c’est parce que l’appareil est bardé d’applis extrêmement énergivores. Mais il n’y a pas que les fonctionnalités, on sait aussi que l’écran tactile consomme énormément d’énergie. On est très nombreux à paniquer quand il ne reste plus que 30 % voire 20 % en fin d’après-midi alors que la batterie était à 100 % en sortant de chez soi. Pour que votre batterie tienne plus longtemps, d’abord vous laissez tomber la recharge via l’allume-cigares ou la prise USB de votre ordinateur : ça n’a jamais marché, et ça n’est pas près de changer. En revanche, on vous recommande plutôt le chargeur mural : croyez-le, votre batterie tiendra plus longtemps. C’est vrai que pour des raisons pratiques, on délaisse de plus en plus le chargeur mural pour se tourner vers la recharge par câble USB. Notez par ailleurs que le mode avion permet de recharger la batterie de l’iPhone deux fois plus vite ; et pendant la recharge, évitez autant que possible de ne pas toucher à l’écran.

Comment économiser la batterie de votre iPhone ?

Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce ne sont pas les techniques prévues à cet effet qui manquent. Loin de là ! Tout d’abord, on ne va pas vous dire d’utiliser moins d’applications ou de jouer moins avec votre iPhone ; certains préconisent ce genre de « techniques », sauf que ça ne marche pas parce que les applications, les jeux, les musiques, on veut en profiter au maximum. De toute façon, fermer une, deux ou trois applis ne sauverait pas votre batterie. Par ailleurs, Tuxboard recommande d’éviter les chargeurs low-cost, c’est-à-dire ceux qui ne viennent pas d’Apple. Ces chargeurs affaiblissent la capacité de la batterie. Vous pouvez aussi laisser votre iPhone se décharger complètement avant de le recharger : une astuce simple qui permet de renforcer la capacité de la batterie. Enfin, faites attention à la météo parce que la batterie y est très sensible.

