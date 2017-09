IKEA s’inspire des produits Apple pour créer une publicité !

Avec l’iPhone 8 et l’iPhone X, la recharge sans fil est encore plus mise en avant. IKEA, le célèbre fournisseur de meuble, profite de la sortie de ces nouveaux mobiles Apple pour vanter les mérites de ses accessoires.

C’est bel et bien Apple qui a mit au goût du jour la recharge de mobile sans fil avec la norme Qi. Cette technologie est très simple : il suffit simplement de posséder un support de recharge sans fil. Poser votre smartphone sur le support pour qu’il se recharge ainsi, sans avoir à le brancher avec un chargeur secteur. C’est une technologie qui fait gagner du temps aux consommateurs.

Apple : IKEA rend un hommage pour vanter ses produits de recharge sans fil

Avec une séries de photos, IKEA dévoile sa dernière campagne publicitaire sur les appareils qui disposent d’un support à recharge sans fil. Le catalogue d’IKEA regorge notamment de lampes LED ou encore de tables de nuit avec lesquels vous pourrez recharger tranquillement votre smartphone. Pour surfer sur la vague du buzz des nouveaux smartphones Apple, comme l’iPhone 8 et l’iPhone X, IKEA n’hésite pas à faire des jeux de mots et des références directes aux produits d’Apple.

Avec ce « Apple Juice », IKEA veut ainsi préciser que ces supports de recharge sans fil rechargeront parfaitement tous les produits de l’entreprise américaine. Cela signifie « Jus de pomme », donc un beau clin d’œil à l’entreprise de Steve Jobs.

Avec sa lampe LED RIGGAD, IKEA nous montre cette fois une pomme croquée, symbole évident faisant référence au logo d’Apple. Le smartphone doit en effet se placer où se trouve la pomme, c’est-à-dire à côté de la lampe. C’est donc un objet très pratique. Le slogan « Link different « , en français « relier différemment », fait aussi référence au slogan de la marque à la pomme « Think different » – « Pensez différemment ».

Morten Kjær, le directeur de création d’IKEA, a affirmé que cette campagne publicitaire de la marque suédoise était un hommage à Apple. Il a également assuré les clients en précisant que les produits IKEA conviendront parfaitement aux rechargements des deux nouveaux smartphones d’Apple. Vous pourrez vous procurer les appareils sans fil d’IKEA en ligne sur la page dédiée.

