iFixit démonte l’Apple Watch Series 3 !

L’Apple Watch Series 3 a fait l’objet d’une dissection en bonne et due par iFixit. L’occasion pour découvrir les entrailles de la montre connectée et connaitre son score de réparabilité.

Après l’iPhone 8, c’est au tour de la nouvelle montre connectée de la Pomme de passer chez iFixit. En effet, ce dernier a récemment disséqué cet objet connecté afin d’explorer ses entrailles. Apparemment, l’Apple Watch Series 3 a une forte ressemblance à son prédécesseur du point de vue de l’organisation de l’emplacement des composants internes. Par contre, l’une des variantes proposées diffère des autres en raison de l’intégration d’un modem 4G permettant à l’utilisateur de se passer de son iPhone. En tout cas, le boitier étanche de la smartwatch n’est pas difficile à ouvrir. Une grande précaution est toutefois nécessaire lors de l’ouverture de celui-ci dans la mesure où l’écran de l’Apple Watch Series sert également d’antenne.

Apple Watch Series 3 : un score de 6 sur 10 selon iFixit

Comme la plupart d’entre nous le savent déjà, l’Apple Watch Series 3 dispose d’une batterie de 279 mAh. Et d’après iFixit, c’est l’un des éléments les plus difficiles à extraire de la montre. Sur la carte mère est installé un microcontrôleur 32-Bit STMicroelectronics associé à une plate-forme de sécurisation ARM SecurCore SC300. Il pourrait s’agir des modules qui font fonctionner la carte eSIM pour la connectivité 4G. iFixit note aussi l’existence d’un gros composant Apple portant la référence 339M00035. Le cardiofréquencemètre et la bobine pour la recharge sans fil sont placés au dos du boitier. Au vu de ces caractéristiques, le site internet basé sur un Wiki qui a pour but d’apprendre à tout un chacun à réparer presque tout a attribué à l’Apple Watch Series 3 une note de réparabilité de 6 sur 10. Sachez toutefois que la résine englobant la plate-forme SiP Apple S3 laisse peu de place aux possibilités de changement de composants.

