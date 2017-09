Identification à deux facteurs pour macOS High Sierra et iOS 11

Les systèmes d’exploitation d’Apple, iOS 11 et macOS High Sierra, passent automatiquement à l’identification à deux facteurs.

Il ne se passe pas un seul mois sans qu’Apple fasse parler de lui et de ses produits ! Après la présentation de ses deux derniers iPhones, ce sont ses systèmes d’exploitation, mobile et ordinateur, qui sont au coeur de l’actualité : iOS 11 et macOS High Sierra. La raison ? L’obligation de passer à l’identification à deux facteurs à la place de celle en deux étapes, précédemment proposée aux utilisateurs.

iOS 11 et macOS High Sierra : l’identification à deux facteurs, c’est quoi ?

Pour ceux qui ne savent pas, auparavant, pour authentifier un nouvel appareil Apple, il fallait passer par l’identification en deux étapes. Pour cela, il était nécessaire de se connecter à la page identifiant Apple. Mais cela fait désormais partie du passé ! iOS 11 et macOS High Sierra sont passés à l’identification à deux facteurs, et ne laissent pas le choix à l’utilisateur.

Cette nouvelle méthode d’identification n’est pas nouvelle, au contraire : cela fait pratiquement deux ans qu’elle est disponible sur les appareils de la célèbre marque à la pomme. Mais en ce temps, les usages des produits Apple avaient le choix entre passer à cette nouvelle méthode ou rester sur l’identification en deux étapes.

Comment ce nouveau mode d’identification fonctionne-t-il ? Cela concerne la connexion avec un nouvel appareil Apple. Dans un premier temps, il faudra fournir vos identifiants Apple ID. Dans un second temps, un message va apparaitre sur « un appareil de confiance » (soit déjà connecté) pour prévenir que quelqu’un tente de se connecter avec vos identifiants. La géolocalisation s’active et vous demande de refuser ou d’autoriser cette tentative. Si vous confirmez, un code à six chiffres vous sera donné et il vous faudra le reporter sur l’appareil que vous souhaitez connecter pour la première fois.

En plus d’être une nouvelle méthode d’identification pour les appareils sous macOS High Sierra et iOS 11, c’est aussi un outil de sécurité afin d’être prévenu si une tentative de connexion extérieure est effectuée.

