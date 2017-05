iBand+ : le bandeau connecté qui vous permet d’expérimenter plus de rêves lucides

Avec le bandeau connecté iBand+, il vous sera possible de garder le contrôle de rêves lucides. Ce dispositif vous permettra notamment de ne pas interrompre vos rêves à condition que vous ne soyez pas inconscient.

Décidément, le domaine d’application de la technologie est bien plus vaste qu’on ne l’imagine. Depuis l’apparition des smartphones, nombreuses sont les entreprises qui inventent des applications et des gadgets censés améliorer la condition de vie humaine. Parmi les progrès effectués, on peut citer la naissance de produits high tech permettant de contrôler les activités physiques, entre autres, les smartwatches et les bracelets connectés. Et comme si cela ne suffisait pas, certains arrivent jusqu’à concevoir un bandeau connecté comme le iBand+. À première vue, ce dispositif ne ressemble à rien, mais derrière ce design un peu discret se cache une technologie révolutionnaire. En effet, ce bandeau connecté nous permet de contrôler nos rêves.

L’iBand+ émet des signaux qui stimulent l’organisme

En ce qui concerne son fonctionnement, l’iBand+ est un bandeau que l’utilisateur dispose sur son crâne. Il propose de gérer le sommeil grâce à des stimulus auditifs et lumineux. Il est ainsi en mesure d’influencer le cerveau afin d’optimiser le sommeil. Ce bandeau connecté, grâce à ce concept, est également capable d’améliorer vos rêves et augmenter vos chances d’expérimenter des rêves lucides. Par ailleurs, il offre la possibilité d’analyser la qualité du sommeil. À ce sujet, il s’appuie sur une application dédiée qui transmet les différentes phases du sommeil. Autant dire qu’il s’agit d’un dispositif prometteur, malheureusement, l’iBand+ ne sera livré qu’à partir de juillet. En tout cas, vous pouvez toujours le précommander sur KickStarter au prix de 149 euros au minimum. Puisqu’on évoque cette disponibilité sur KickStarter, sachez que le produit a permis à son concepteur de réunir plus de fonds que prévu. Si l’objectif était de 50 000 euros, aujourd’hui, la somme réunie dépasse les 500 000 euros.

Que pensez-vous de ce bracelet ? Comptez-vous l’acheter ?