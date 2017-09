Hydrogen One : une vidéo met en avant son écran holographique

Il y a quelques mois, le fabricant de caméras RED faisait l’annonce surprise d’un smartphone, le Hydrogen One. Mais encore plus surprenant, nous apprenions également qu’il serait doté d’un affichage holographique.

Il sera le fruit de la collaboration entre RED et la firme LEIA qui est spécialisée dans l’affichage holographique. Si l’annonce de ce smartphone avait pu en faire rêver plus d’un, cette vidéo de présentation du travail de LEIA sur les hologrammes est définitivement convaincante.

RED Hydrogen One : ça donne envie !

RED avait ainsi investi dans la start up LEIA en 2014 et profite maintenant de l’exclusivité pour utiliser les technologies holographiques de LEIA sur ses smartphones.

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, la technologie semble au point et les possibilités qu’elle offre très nombreuses. Les utilisations pourraient aller de simples jeux à des utilisations médicales en passant par la photographie ou encore l’aide à la navigation par exemple.

La technologie de LEIA fonctionne grâce à la diffraction, produisant un champ lumineux sur une couche de nanostructures ajoutée à un écran LCD classique. LEIA affirme que cette couche de « rétro-éclairage diffractif de la lumière » ne compromet pas de manière significative la qualité de l’écran ou encore la consommation de la batterie.

La vidéo est surtout faite pour intriguer, donner des indices sur le fonctionnement de cette technologie et ses applications sans pour autant tout dévoiler. Les annonces techniques sur le Hydrogen One devraient arriver au fur et à mesure que l’on se rapproche de sa commercialisation qui se fera lors du premier semestre 2018.

Le Hydrogen One sera vendu à 1195 dollars dans sa version Aluminium et à 1595 dollars pour le Titanium.

Les précommandes sont déjà possibles à cette adresse.

N’hésitez pas à laisser vos réactions sur ce smartphone dans les commentaires, votre avis nous intéresse !