Huawei, quelle smartwatch acheter en ce moment ?

Huawei est l’un de ces constructeurs les plus célèbres au monde. La firme propose plusieurs modèles de montres connectées adaptées à différents profils d’utilisateurs. Pour vous donner la possibilité de choisir facilement votre smartwatch Huawei, nous vous invitons alors aujourd’hui à consulter ce comparatif.

Huawei Watch Jewel Or Rose

Élégante, la Huawei Watch Jewel Or Rose vous séduira par son aspect original. Elle se caractérise par son design proche d’une pièce d’horlogerie habituelle. Il s’agit d’une smartwatch compatible avec Android et iOS. Elle est dotée d’un module Bluetooth 4.0 vous permettant de l’apparier avec votre téléphone portable ou tout autre appareil compatible. Pour vous donner la possibilité de lire vos notifications d’appels, de SMS/MMS ou encore d’activités sur les réseaux sociaux, un écran tactile AMOLED de 1,4 pouce avec une définition de 400 x 400 px est au rendez-vous. La Watch Jewel Or Rose renferme une batterie de 300 mAh procurant une autonomie de 2 jours. Elle propose une mémoire de stockage interne de 4 Go et est dotée d’un lecteur audio.

Huawei TalkBand B2 Or

La Huawei TalkBand B2 Or vous sera utile au quotidien. Elle se caractérise par son design à la fois sobre et moderne. Elle vous tient au courant de vos appels manqués / reçus. Elle émet également des notifications de SMS/MMS. Côté autonomie, cette montre connectée est en mesure de fonctionner pendant 6 jours. Pour cela, elle renferme un accumulateur dont la capacité est de 95 mAh. Pour le reste des caractéristiques techniques, il est question d’un écran tactile de 0,7 pouce avec une définition de 88 x 128 pixels. Cette smartwatch Huawei est en mesure de compter le nombre de pas et d’analyser la qualité du sommeil.

Huawei Watch Elite Or Métal

Une montre connectée fonctionnelle et élégante, la Huawei Watch Elite Or Métal ne vous décevra nullement. Ce produit constitue une référence dans l’univers des smartwatch grâce à son design qui est des plus intéressants. Opter pour ce modèle, c’est privilégier la qualité. Avec la Watch Elite Or Métal, vous avez à votre disposition un accessoire vous permettant de recevoir diverses notifications (appels, SMS, réseaux sociaux, etc.) D’ailleurs, sachez que cet objet connecté est compatible Android et iOS. Son écran AMOLED de 1,4 pouce avec une définition de 400 x 400 pixels promet un excellent rendu graphique.

Huawei Watch Active Acier Noir

La Huawei Watch Active Acier Noir est une montre connectée au design exceptionnel qui vous séduira à coup sûr. Pouvant être synchronisée avec un smartphone Android, elle est tout simplement sublime. La Watch Active Acier est équipée d’un écran AMOLED pour un rendu graphique sans faille. D’ailleurs, celui-ci fait 1,4 pouce pour une définition de 400 x 400 px afin de faciliter la lecture des différentes notifications. À ce sujet, cette smartwatch vous tient au courant de vos appels manqués/reçus, SMS, activités sur les réseaux sociaux, etc.

Huawei Metis L Gris

La Huawei Metis L Gris vous séduira par ses multiples facettes. Elle assure une expérience utilisateur unique. Cette montre connectée compatible Android et iOS est dotée d’un écran LCD de 1 pouce avec une définition de 208 x 208 px. Elle assure une praticité incomparable. D’autant qu’elle ne pèse que 16 g. La Metis L Gris propose un ensemble de fonctionnalités qui faciliteront votre quotidien. Parmi elles figure la possibilité de suivre les activités physiques (nombre de pas, fréquence cardiaque, qualité du sommeil). La smartwatch vous tient aussi au courant des activités sur votre smartphone par le biais de notifications.

