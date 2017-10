Huawei pense pouvoir dépasser Samsung après Apple

Huawei est parvenue à se hisser au-dessus d’Apple en devenant provisoirement le deuxième constructeur mondial en juin et juillet. Son prochain objectif est Samsung et la marque pourrait bien parvenir à l’accomplir.

La firme chinoise est inarrêtable et totalise plus de 100 millions de vente de téléphones depuis le début de l’année soit une hausse de 19% par rapport à l’année dernière. Elle a réussi à se placer entre Samsung et Apple pendant deux mois (juin et juillet) mais elle compte faire mieux en devenant le premier constructeur mondial devant l’entreprise sud-coréenne. Avec ses Mate 10, Mate 10 Pro et Mate 10 Lite, elle en est capable.

L’implantation de Huawei dans le haut de gamme devrait lui permettre de passer devant Samsung

Avec plus de 100 millions de smartphones vendus au cours des trois premiers trimestres de 2017 et une augmentation de 30% des revenus d’exploitation pendant la même période, Huawei s’est parfaitement implantée sur le marché de la téléphonie mobile.

Pour Richard Yu, directeur général de Huawei Consumer Business Group, la marque va dépasser Samsung grâce à ses produits de milieu et haut de gamme : « Nous allons les surpasser [Samsung et Apple]. C’est notre destinée. Peut-être que je ne suis pas humble… mais personne ne peut nous arrêter. ».

Huawei prend de l’ampleur, c’est une certitude. D’ailleurs, c’est elle qui va organiser la conférence inaugurale du CES 2018 à Las Vegas, le plus grand salon high-tech du monde. Les analystes pensent que ce constructeur dépassera Samsung en 2021 mais les autres sociétés chinoises comme Xiaomi ou encore Oppo attirent de plus en plus ! Pour rappel, Samsung a vendu 79.8 millions de smartphones contre 38.5 millions pour Huawei au deuxième trimestre.

D'après vous, Huawei dépassera-t-elle Samsung ?