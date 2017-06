Huawei P11 : les rumeurs sur le prochain flagship chinois commencent à s’activer

À peine quelques mois depuis le lancement du Huawei P10 qui a fait des ravages chez les consommateurs, on parle déjà de son successeur. Il ne s’agit ni plus ni moins que du Huawei P11. Les rumeurs sur le prochain flagship du constructeur chinois commencent déjà à s’activer sur le web.

Le Huawei P10 a su s’imposer au moment de sa sortie parmi les smartphones concurrents. Avec ses excellentes capacités celui à permis à la marque chinoise de poursuivre sa conquête du marché des smartphones. Le constructeur a d’ailleurs pu consolider sa position au classement, en tant que numéro trois mondial. Le Huawei 10 comporte un processeur Kirin 960 avec 4 Go de mémoire vive. Sans oublier un double capteur couleur/monochrome, permettant de réaliser de superbes clichés.

Le Huawei P11 : quelques spéculations sur ses caractéristiques

Les réseaux sociaux chinois ont commencé à diffuser des rumeurs sur le prochain porte-étendard de Huawei. Il embarquera un processeur Kirin 970 octocore gravé en 10 nm. En ce qui concerne la mémoire vive, le Huawei P11 pourrait disposer de 8 Go de RAM. On ne sait pas encore si cette capacité sera réservée à une version Premium. On parle également d’un affichage 4K, et d’un design de plus en plus borderless, ce qui est compréhensible au vu des tendances actuelles. Un lecteur d’empreintes serait également de la partie, mais celui-ci serait situé sous l’écran. En terme de système d’exploitation, le smartphone tournera certainement sous Android O. Avec une surcouche EMUI.

Reste à savoir si, un futur Huawei Mate 10 sera lancé avant lui comme c’était le cas l’année dernière.

Que pensez-vous de ces rumeurs sur le Huawei P11 ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.