Huawei Nova 2i (Mate 10 Lite) : quatre caméras et un écran 18:9 de 5.9 pouces !

Le constructeur vient de présenter le Huawei Nova 2i. Il s’agit en fait d’une version allégée du Mate 10, ou plus précisément, du Mate 10 Lite. Ce nouveau smartphone a été annoncé dans les Philippines.

Huawei est l’un de ces constructeurs qui ont l’habitude de modifier le nom d’un produit en fonction des régions. Aussi, le Huawei Nova 2i (aux Philippines) ou le Mate 10 Lite s’appelle Huawei Maimang 6 en Chine. Concernant cette version qui vient tout juste d’être présentée dans l’archipel d’Asie du Sud-Est, elle se démarque par ses caractéristiques techniques qui sont particulièrement intéressantes pour un smartphone de sa gamme. En effet, le Huawei Nova 2i adopte un design bord à bord avec un ratio d’affichage de 18:9. Son écran de 5,9 pouces dont la définition est de 1920 x 1080 pixels promet ainsi un affichage de grande taille. La qualité graphique n’est pas en reste dans la mesure où il s’agit d’une dalle IPS LCD.

Un HiSilicon Kirin 659 pour le Huawei Nova 2i

Comme processeur, le Huawei Nova 2i comporte un HiSilicon Kirin 659. Il s’agit d’une puce octa-core avec huit cœurs ARM Cortex-A53 cadencés à 1,7 GHz, et un GPU ARM Mali-T830 MP2. Le tout est épaulé par une mémoire vive dont la capacité est de 4 Go. Le Huawei Nova 2i dispose d’un espace de stockage interne de 64 Go ainsi que d’un emplacement pour carte micro SD. Côté connectivité, il est compatible 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n et Bluetooth 4.2. Il s’agit d’un smartphone dual-SIM. La fonction photo est assurée par deux modules doubles caméra à l’arrière (16 et 2 mégapixels). Ce smartphone Huawei comporte également deux capteurs à l’avant (13 et 2 mégapixels). Côté prix, sachez que sa version chinoise, le Maimang 6, coûte environ 300 €.

