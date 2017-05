Huawei Nova 2 : le photophone milieu de gamme sera présenté fin mai

Le Huawei Nova 2 a fait une apparition sur le site de la TENAA et on a appris grâce au site chinois 3533.com que le successeur du Nova sera sans doute dévoilé le 26 mai prochain.

Le smartphone milieu de gamme de Huawei va bientôt être lancé dans la mesure où il a obtenu la certification TENAA. D’ailleurs, le Nova 2 a laissé une trace sur son site avec un visuel de chaque face.

Huawei Nova 2 : un point sur les caractéristiques de ce milieu de gamme tourné vers la photo

Visuellement, le Huawei Nova 2 se rapproche plus d’un Huawei P10 que du premier Nova. Il opte pour un design un peu plus épuré. Les lignes sont légèrement plus arrondies et le lecteur d’empreintes digitales est toujours à l’arrière. On voit sur cette face un double capteur photo qui n’était pas présent chez la première génération. Celui-ci a une résolution de 12 millions de pixels. Aucune information au sujet de la caméra frontale mais certains parlent d’une résolution de 20 mégapixels. Une chose est sûre, la firme chinoise a clairement misé sur la photo avec ce nouveau smartphone comme l’illustre le slogan présent sur une invitation réservée à la presse chinoise et relayée par le site 3533.com : « C’est un petit pas pour les fans de selfie mais un grand pas pour la valeur de l’appareil ».

Le Huawei Nova 2 embarquerait un processeur Kirin 660 et une mémoire vive de 4 Go. Ce smartphone tournerait sous Android 7 Nougat. Il serait équipé d’un écran de 5.1 pouces tandis que la version Plus embarquerait une dalle de 5.5 pouces. Les deux proposeraient de la Full HD (1080 x 1920 pixels). La batterie a une capacité de 3 000 mAh soit 200 mAh de moins par rapport au premier Huawei Nova.

Le brouillard autour du Huawei Nova 2 sera donc dégagé pendant la conférence de presse du 26 mai ou peut-être trois jours avant puisque Berlin accueillera un événement de Huawei le 23 mai.

