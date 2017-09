Huawei Mate 10 : que propose le smartphone en dehors d’un écran borderless ?

La firme chinoise Huawei prévoit de dévoiler son prochain smartphone le 16 octobre, en attendant bien des rumeurs et fuites s’emparent de la toile. On vous en dit plus sur le design du Huawei Mate 10 !

Le Huawei Mate 10 nous sera dévoilé le 16 octobre prochain, on sait déjà que la firme chinoise proposera un smartphone borderless avec un ratio 18:9 et de nouvelles fonctionnalités exclusives, tel que Smart Color Selection. Le Huawei mate 10 est un smartphone très attendu, on attend de lui qu’il puisse se positionner fasse à l’iPhone X et au Galaxy Note 8 qui devraient sortir prochainement. D’après les dernières rumeurs en date le smartphone ne devrait pas décevoir le public avec une toute nouvelle intelligence artificielle et un double capteur photo de grande qualité ! On vous dit tout !

Le Huawei Mate 10 est-il prêt à faire face à la concurrence ?

Le smartphone de la firme chinoise sera muni d’un écran borderless très fin sur les côtés de 5.99 pouces, plus de bouton physique, le capteur d’empreinte est à l’arrière de l’appareil.Il proposera une résolution de 1400 x 2880 pixels, ce qui promet une belle qualité de navigation ! Pour ce qui est du processeur, ce sera certainement un Kirin 970, qui sera accompagné de 6 Go de mémoire vive? On peut donc s’attendre à une parfaite fluidité d’exécution de toutes les tâches. Le Huawei Mate 10 embarquera 64 ou 128 Go de mémoire interne au choix, un capteur photo principal de 12 et 20 mégapixels Leica et une caméra frontale de 8 mégapixels. Pour ce qui est de l’autonomie, il sera fourni avec une batterie de 4000 mAh, ce qui permettra une utilisation intensive au cours de la journée. En prime, le smartphone sera certifié IP68 et tournera sous Android Oreo 8.0.

La firme propose également une nouvelle fonctionnalité, le Smart Color Selection. Cet outil de sélection de couleur intelligent permet à l’appareil d’adapter les couleurs des icônes Wi-Fi et autres en fonction du fond d’écran affiché. Un petit bonus sympathique.

Que pensez-vous du prochain smartphone de la firme chinoise ? Dites-le-nous en commentaire !