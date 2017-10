Huawei Mate 10 Pro : saura-t-il faire face au Galaxy Note 8 et à l’iPhone X ?

Alors que la présentation officielle du Huawei mate 10 Pro est prévue pour le 16 octobre, le smartphone se dévoile déjà en image sur Weibo.

Le réseau social chinois Weibo est, comme d’habitude, une source d’information sur les fuites des smartphones. Cette fois-ci, c’est le Huawei Mate 10 Pro qui fait son apparition en image, le smartphone sera l’une des quatre versions du Huawei Mate 10 qui seront présentés le 16 octobre prochain lors d’un événement à Berlin. Lors de cette présentation, la firme devrait dévoiler son Huawei Mate 10, ainsi que la version light, Porsche et Pro. Maintenant il faut voir si le smartphone saura faire face au Galaxy note 8, LG V30 et à l’iPhone X !

Huawei Mate 10 Pro : un smartphone haut de gamme puissant

Le smartphone se dévoile avec un écran borderless 18:9, il va sans dire que le but de Huawei avec mon Mate 10 Pro est de pouvoir se faire une place parmi les Galaxy Note 8, iPhone X, Xiaomi Mi Mix 2 et on en passe. Les photos de Weibo nous permettent d’admirer un smartphone avec un très bel écran, ainsi qu’un dos brillant, qui à première vu semble être fait de verre. La firme chinoise cherche donc bien à placer son flagship parmi les meilleurs appareils du marché.

Le Huawei Mate 10 Pro semble être un appareil très design, d’après d’anciennes fuites le smartphone devrait également embarquer un processeur Kirin 970, présenté lors du dernier IFA de Berlin. On sait donc d’ores et déjà qu’il proposera une puissance exceptionnelle ! Pour ce qui est de l’appareil photo, on s’attend à un double capteur principal de 20 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels. Il ne reste plus qu’à attendre le 16 octobre pour une présentation officielle !

Que pensez-vous de ce Huawei Mate 10 pro ? Dites-le nous en commentaire !