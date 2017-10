Huawei Mate 10 Pro : une nouvelle fuite qui en dit long sur la bête du constructeur chinois

Le Huawei Mate 10 Pro devrait être dévoilé ce mois-ci au côté du Mate 10 et du Mate 10 Light mais pour les impatients, sachez qu’une photo de l’appareil vient de fuiter !

C’est encore à Evan Blass (@evleaks) que l’on doit cette nouvelle fuite. Le célèbre serial-leaker a publié une photo du Huawei Mate 10 Pro dans trois coloris. Rappelons que c’est lui qui avait parlé de trois versions du Mate 10 début septembre.

Huawei Mate 10 Pro : un format 18:9 et un double capteur photo signé Leica

Sur cette photo, on voit trois coloris pour le Mate 10 Pro : noir, marron et bleu. La face avant du Huawei Mate 10 Pro ressemble clairement à celle du LG V30. La firme chinoise a opté pour un format 18:9. Il n’y aucun bouton physique à l’avant et les bordures sont particulièrement fines.

Huawei Mate 10 Pro pic.twitter.com/3RgjObXmw6 — Evan Blass (@evleaks) October 1, 2017

La caméra frontale compterait 8 millions de pixels. À l’arrière, on est sur du bicolore avec un double capteur de 12 et de 20 millions de pixels signé Leica. On parle d’une ouverture à f/1.6 Huawei met vraiment l’eau à la bouche puisque le Mate 10 Plus aurait « la plus grande focale jamais vu sur un smartphone ». Ce module est encadré par une bande plus claire que le reste du téléphone. On aime ou on n’aime pas mais la rédaction est plutôt charmée.

(Close up of the camera module) pic.twitter.com/wXcpChnFas — Evan Blass (@evleaks) October 1, 2017

Les autres caractéristiques du Huawei Mate 10 Pro devraient être très séduisantes. Le flagship embarquerait un processeur Kirin 970 dédié à l’intelligence artificielle, 6 Go de RAM et 64, 128 ou 256 Go de mémoire interne.

On a vraiment hâte d’assister à la présentation de ce smartphone accompagné du Mate 10 et du Mate 10 Lite. Et vous ? Qu’attendez-vous du Huawei Mate 10 Pro ? Dites-le nous dans les commentaires !