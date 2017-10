Le Huawei Mate 10 offrira une autonomie exceptionnelle !

Cette fois-ci, ce n’est pas un leak mais une vidéo officielle de la firme chinoise qui nous présente un Huawei mate 10 avec une batterie de pas moins de 4000 mAh !

C’est sur Tweeter que le constructeur chinois décide de partager un cours GIF qui annonce tout simplement la capacité de 4000 mAh de la batterie et la date de présentation de Huawei qui aura lieu le 16 octobre ! C’est donc déjà une caractéristique confirmée pour l’appareil, le Huawei Mate 10 Pro devrait également bénéficier de ce genre de batterie, puisque ce dernier a pour but de concurrencer les autres flagships sur le marché, tel que le Galaxy Note 8 ou encore l’iPhone X. Ce sera peut être la caractéristique qui fera pencher la balance, avec une telle batterie on peut très bien imaginer que le smartphone n’aura pas besoin de recharge pendant plus d’une journée. On espère que ce modèle aura plus de succès que son prédécesseur.

Huawei Mate 10 : le prochain succès de la firme ?

Si le smartphone n’a pas encore été présenté officiellement, cela ne l’empêche pas de s’être presque totalement dévoilé sur la toile. Même si les informations récoltées ne sont pas forcément officielles, le smartphone devrait embarquer un écran tactile de 5.9 pouces, accompagné d’une définition de 2160 x 1080 pixels. Sous le capot, il devrait proposer un Kirin 970, cadencé à 2.4 GHz et boosté par une mémoire vive de 4 ou 6 Go selon le modèle. Ensuite, niveau batterie, il proposera donc 4000 mAh, ce que les rumeurs avaient plus ou moins estimé. Enfin, il devrait être fourni avec un double capteur photo principal de 20 mégapixels + 12 mégapixels pour le deuxième.

Après cette révélation, on attend encore plus la présentation officielle, le Huawei mate 10 risque de nous surprendre !

Que pensez-vous du Huawei mate 10 jusqu’à présent ? Dites-le nous en commentaire !