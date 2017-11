Huawei Mate 10 Lite : le smartphone débarque en France le 9 novembre !

Suite à la conférence de la firme chinoise, qui a eu lieu il y a peu de temps, c’est une nouvelle annonce qui vient de nous parvenir, le Huawei Mate 10 Lite sera bientôt disponible chez nous.

Si vous aviez envie de vous procurer le dernier Huawei Mate 10 ou Mate 10 Pro, pourquoi ne pas opter pour une alternative moins coûteuse ? Le Huawei mate 10 lite vient d’être annoncé en France, cette version moins cher de l’appareil, mais tout aussi séduisante sera disponible dès le jeudi 9 novembre !

Huawei Mate 10 Lite, un design et des performances au rendez-vous !

Si Huawei propose des appareils de plus en plus qualitatif mais également plus cher, il s’engage tout de même à proposer des appareils milieu de gamme pour le bonheur du public. Le Huawei Mate 10 Lite est ainsi muni d’un écran de 5.9 pouces, accompagné d’une définition de 2160 x 1080 pixels. Sous le capot, on trouve un processeur Kirin 659, boosté par une mémoire vive de 4 Go. Ce qui lui permettra de faire tourner toutes les applications du store sans aucun souci. De plus, le smartphone est équipé d’une mémoire interne de 64 Go, qui est extensible jusqu’à 256 Go, pour un espace de stockage au max !

Si vous aimez prendre des photos, l’appareil propose un double capteur principal de 16 et 2 mégapixels avec une ouverture f/1.6 x 2, ainsi qu’une caméra frontale de 13 mégapixels. Le smartphone propose donc une très bonne qualité de clichés. Enfin, il est doté d’une batterie de 4000 mAh Li-Ion pour une utilisation longue durée. Le Huawei Mate 10 Lite sera disponible au prix de 349 euros, ce qui est plus que raisonnable vu ses caractéristiques. Il est accompagné d’un design épuré, disponible en noir et bleu on ne doute pas qu’il fera des heureux !

Et vous, pensez-vous vous procurer le Huawei Mate 10 Lite ? Dites-nous tous en commentaire !