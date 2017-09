Huawei Mate 10 Lite : on en sait plus sur les caractéristiques et le prix du smartphone !

Une nouvelle fuite nous dévoile une fiche technique plutôt détaillée du Huawei Mate 10 Lite ! On vous en dit plus sur le prochain smartphone de la firme chinoise.

Après avoir découvert plus d’information sur les Huawei Mate 10 et Mate 10 Pro, on en sait plus aujourd’hui sur les caractéristiques techniques plutôt alléchantes de la version Lite de l’appareil. Le smartphone serait donc muni d’un écran tactile de 5.9 pouces borderless, 18:9 et accompagné d’une résolution de 2160 x 1080 pixels. Ce qui offrira certainement un très beau visuel au niveau du design du smartphone, ainsi qu’une excellente expérience utilisateur. Pour ce qui est du processeur, le Huawei Mate 10 Lite devrait être équipé d’un SoC Huawei kirin 659, cadencé à 2.36 Ghz, muni de 8 cœurs et boosté par une mémoire vive de 4 Go. Ce qui promet une belle puissance ! Niveau capacité de stockage, le smartphone propose une mémoire interne de 64 Go.

Pour ce qui est des photos, l’appareil devrait proposer un double capteur photo principal de 16 mégapixels, ainsi qu’une double caméra frontale de 15 mégapixels. Ce qui permettra certainement de prendre de très beaux clichés ! Pour ce qui est de l’autonomie, Huawei équipe son smartphone d’une batterie de 3340 mAh, ce qui permet sûrement une utilisation d’un journée complète.

Le Huawei Mate 10 Lite : un smartphone que qualité à un prix raisonnable

Le Huawei Mate 10 Lite sera disponible dans le courant du mois de novembre, en trois coloris : bleu, noir et doré. Niveau design, il propose un châssis ‘unibody’ en aluminium et sa taille se rapproche de celle d’un iPhone 8 plus, contrairement à son prix ! Pour le plaisir du public, le smartphone sera commercialisé pour 379 euros ! Ce qui est un très bon prix pour un smartphone qui affiche une fiche technique bien remplie. On a hâte de tester le smartphone !

Que pensez-vous des caractéristiques du Huawei Mate 10 Lite ? Laissez-nous un commentaire !