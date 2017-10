Huawei Mate 10 : sa configuration technique apparaît sur une pancarte promotionnelle

Le Huawei Mate 10 va être l’une des stars de cette fin d’année c’est certain ! Sa fiche technique a été en partie confirmée par une affiche promotionnelle.

Cette fin d’année risque d’être chargée pour les mobinautes. Après les iPhone X et 8 puis les Google Pixel 2 et 2 XL ça va être au tour du Mate 10 d’être présenté. Plus que 6 jours à attendre ! Et pour les moins patients, sachez qu’une partie des ses caractéristiques techniques figure sur un présentoir dans un magasin chinois.

Huawei Mate 10 : ultra-performant dans tous les domaines ?

À côté du Mate 10, il y aura une version Lite et une version Pro mais c’est la version classique qui était un peu plus mystérieuse. Désormais, nous savons partiellement ce qu’elle embarquera et c’est du lourd !

Ce téléphone chinois proposera un écran (sûrement borderless) de 6.2 pouces comme le Samsung Galaxy S8+. Sa définition sera de 1080 x 2160 pixels soit de la Full HD+, ce qui laisse entendre que le Huawei Mate 10 adoptera un format 18:9. Le Kirin 970 sera à bord pour des performances, on l’espère, exceptionnelles !

La partie photo est très alléchante. Leica a encore une fois participé à la conception du double capteur photo qui renferme un capteur RGB de 20 millions de pixels et un capteur monochrome de 23 millions de pixels. Le Huawei Mate 10 pourra-t-il détrôner les Google Pixel 2 et Pixel 2 XL sur DxOMark ? Affaire à suivre…

La capacité de sa batterie est aussi confirmée, le Mate 10 proposera bien 4000 mAh comme évoqué récemment dans nos lignes. On attend avec impatience la présentation des Huawei Mate 10 et 10 Pro dans 6 jours !

Que pensez-vous de ces caractéristiques techniques ? Laissez-nous votre avis dans les commentaires, nous les lirons tous avec plaisir !