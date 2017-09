Huawei : lumière sur son premier Centre de Service et d’Expérience Clients en France

Huawei améliore son service après-vente. En effet, la firme vient de lancer son premier Centre de Service et d’Expérience Clients en France.

Pour les marques, il est non seulement important de satisfaire les clients par la qualité du produit lui-même, mais aussi par celle des services qui l’accompagnent. Le service après-vente joue ainsi un rôle important dans la fidélisation des consommateurs. C’est ce qui a sans doute poussé Apple à créer les « Genius Bar ». Et comme l’objectif de Huawei est de dépasser Apple et Samsung d’ici peu, le chinois a récemment lancé son premier Centre de Service et d’Expérience Clients en France. Il est clair que Huawei veut à cet effet se rapprocher des clients en leur proposant une expérience de haute qualité.

Un centre Huawei qui se trouve à Paris

Grâce à ce centre dédié de Huawei, nous pourrons ainsi essayer des nouveaux produits, réparer un smartphone défectueux, etc… Ce qui semble également intéressant, c’est le fait que la marque s’engage à effectuer les réparations en moins d’une heure, à condition que les pièces nécessaires soient disponibles. Comme il est parfois nécessaire d’attendre que les techniciens finissent leur travail, on peut profiter du moment pour utiliser l’un des ordinateurs mis à la disposition des visiteurs, boire un café ou visiter la galerie photo qui n’est rien d’autre que l’extension physique de la Huawei Photo Academy. Afin de se rapprocher du plus grand nombre d’acheteurs, Huawei a choisi d’implanter ce fameux Centre de Service et d’Expérience Clients à Paris. Il est situé dans le quartier de la Bourse (109 rue de Montmartre) et dispose d’un espace de 180 m². Espérons que d’autres centres seront mis en place dans les autres grandes villes de France bientôt. Un concept intéressant, non ?

