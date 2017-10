Huawei devant Apple dans un an ?

À en croire les analystes du cabinet IDC, Huawei pourrait bien se positionner devant Apple dans un futur très proche. La marque chinoise talonnera ainsi la marque à la Pomme ainsi que Samsung en 2018.

Huawei continue sa montée en puissance et cela semble confirmer son ambition de devenir le leader mondial des smartphones dans un avenir proche. Le lancement du Mate 10 a d’ailleurs permis au constructeur chinois d’augmenter largement ses ventes contrairement à Apple qui a vu les ventes de l’iPhone 8 chuter par rapport à celles de l’iPhone 7. Un rapport émanant de Counterpoint a même récemment indiqué que la Pomme avait commercialisé moins d’appareils que son concurrent chinois au troisième trimestre de 2017. Selon les analystes du cabinet d’études IDC, cet exploit de Huawei devrait continuer et d’ici fin 2018, elle deviendra le numéro 2 mondial. Une nouvelle qui devrait plaire à Richard Yu, le PDG de Huawei, qui avait fustigé les terminaux haut de gamme concurrents, notamment les iPhone X et 8 Plus, lors de l’annonce officielle des Mate 10.

Une chute imminente d’Apple face à Huawei

D’après toujours les experts dI’DC, actuellement, grâce au Mate 10 ainsi que son nouveau processeur Kirin 970, Huawei talonne déjà Apple avec 11,3 % des parts de marché, contre 12 % pour la firme américaine. À ce propos, l’entreprise de Tim Cook pourrait bien chuter à la 3e place plus tôt qu’on ne l’imagine. Avec le succès du Mate 10, le groupe chinois devrait pouvoir surpasser Apple d’ici fin 2017, et ce, malgré le fait que l’iPhone 8 X devrait être bien accueilli par les utilisateurs du monde entier. Mieux encore, cet exploit de Huawei sera permanent. L’étude montre aussi d’ailleurs que l’entreprise de Richard Yu évincera Samsung dans un futur assez proche.

