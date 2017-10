Huawei : la 5G de la firme progresse et atteint les 20 Gb/s

C’est un tout nouveau record que vient de battre Huawei, la firme chinoise affirme atteindre les 20 Gb/s avec la 5G grâce à une connectivité 3.5 GHz et 28 GHz.

Huawei nous montre une nouvelle fois son implication dans la vitesse des réseaux mobiles. Après avoir été vivement actif e ce qui concerne la 4G, la firme tente d’améliorer ses composants mais également l’architecture de ses appareils pour proposer une 5G au top ! Le constructeur de smartphone proposait déjà un record de vitesse sur la 4G avec 1.2 Gb/s avec un Kirin 970, on s’attend donc à du lourd sur la 5G.

Un nouveau record de vitesse pour Huawei

C’est Zdnet qui affirme que Huawei aurait réussi à atteindre cette vitesse de connexion lors d’une série de tests réalisés à Séoul. Pour réussir cet exploit, la firme aurait utilisé deux relais, un sur 3.5 GHz et l’autre sur 28 GHz. « La double connectivité est une technique qui permet à plusieurs stations de base de transmettre des données simultanément ou alternativement à un utilisateur afin qu’elles puissent communiquer de manière fluide avec d’autres utilisateurs lorsqu’ils se déplacent entre deux stations.« , déclare la firme.

Cette nouvelle manière de transmettre les données pourraient être très utile sur les prochains smartphones, avec le développement des objets connectés, les téléphones ont absolument besoin de gérer et transférer les données plus rapidement pour faciliter la vie de l’utilisateur. Pour pouvoir tester la 5G de Huawei, il faudra s’équiper d’un modem adapté, pour l’instant, en France, Free Mobile se met déjà à tester la 5G à Paris. Qui sait, on aura peut-être droit à la 5G dès 2018 ?

Que pensez-vous des avancées de Huawei sur la 5G ? Dites-nous tout en commentaire !