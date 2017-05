HTC : un chiffre d’affaires encore en baisse

HTC n’a pas réussi à remonter la pente en avril dernier, après trois longs mois passés dans la difficulté. Néanmoins, le chiffre d’affaires du constructeur pourrait rebondir avec l’arrivée prochaine du HTC U 11.

HTC va mal. C’est le moins que l’on puisse dire. Et c’est souvent triste d’entendre une nouvelle de ce type, d’autant qu’il ne s’agit pas de n’importe quel fabricant. En effet, l’univers du smartphone doit beaucoup au chinois qui a toujours été là pour faire face aux géants tels qu’Apple ou encore Samsung. En tout cas, il faut accepter la réalité. Selon le journal chinois Commercial Times, cité par DigiTimes, HTC a enregistré un chiffre d’affaires de 4,7 milliards de dollars taïwanais, soit environ 142,3 millions d’euros. Ce résultat représente une baisse de plus de 9 % par rapport au mois précédent, soit plus précisément de 9,29 %. Et le plus inquiétant, c’est que par rapport à la même période de l’année précédente, ce recul est évalué à 18,03 %.

Le HTC U 11 arrivera-t-il à sauver la firme ?

Cette baisse du chiffre d’affaires témoigne de la difficulté des ventes des deux nouveaux terminaux de la firme. D’après Commercial Times, « les faibles performances d’avril indiquent que les ventes de la récente gamme de produits des HTC U Ultra et U Play ont été plus faibles que prévu ». Pour vous donner une vision plus poussée de cette situation gênante que traverse le constructeur, sachez que sur les quatre premiers mois de 2017, son chiffre d’affaires a atteint 19,2 milliards de dollars taïwanais, ce qui équivaut à un peu plus de 581,3 millions d’euros. Cette somme vous parait peut-être importante, mais en réalité, elle représente une baisse de 6,45 % par rapport aux quatre premiers mois de l’année 2016. Pour pouvoir se rétablir, HTC mise alors maintenant sur le U11 qu’il dévoilera dans quelques jours.

