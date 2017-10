HTC U11 Plus : ses caractéristiques techniques fuitent et ça va faire mal !

Le HTC U11 Plus continue de fuiter. Le fameux Evan Blass vient encore de faire mouche en publiant la fiche technique de la nouvelle phablette du constructeur ainsi qu’une date de sortie.

Le HTC U11 nous avait plutôt séduits (lire notre test ici) et sa version Plus pourrait encore faire mieux avec une configuration technique dopée pour faire face à l’iPhone X, au Samsung Galaxy Note 8 ou encore au Huawei Mate 10 Pro.

HTC U11 Plus : deux versions avec une fiche technique spectaculaire

Le HTC U11 Plus clone le design de la version standard comme on peut le voir sur les visuels apparus sur le site de la TENAA. Techniquement, il serait beaucoup plus convaincant. Evan Blass parle d’un processeur Snapdragon 835 (jusqu’ici rien ne change), de 4 à 6 Go de RAM et de 64 à 128 Go de stockage interne sûrement extensible par le biais d’une carte microSD. L’affichage de contenus serait géré par un écran LCD de 6 pouces.

Toujours pas de double capteur dorsal mais un unique APN de 12 millions de pixels (f/1.7). La caméra frontale aurait une définition de 8 millions de pixels.

L’alimentation serait, quant à elle, prise en charge par une batterie de 3900 mAh compatible avec QuickCharge 3.0. Pour finir, le HTC U11 Plus aurait une certification IP68 et pourrait être pressé comme le U11.

Pour en savoir plus, il faudra attendre le 2 novembre… sauf que pour Evan Blass ce sera plutôt le HTC U11 Life, un smartphone sous Android One, qui y sera dévoilé. Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour connaître toute la fiche technique de ce téléphone ?

Que pensez-vous de ces caractéristiques ? N’hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires !