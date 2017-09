HTC U11 Plus : de la Quad HD+ sur un immense écran 18:9 pour concurrencer l’iPhone X et le Samsung Galaxy Note 8

Le HTC U11 Plus serait dévoilé dans un peu plus d’un mois. Il pourrait donc rejoindre les autres phablettes des géants Apple et Samsung que sont l’iPhone X et le Samsung Galaxy Note 8. Peut-il les concurrencer ?

Malgré le rachat de sa division mobile par Google pour 1.1 milliard de dollars, HTC continue de travailler sur ses smartphones. Son U11 a connu un sacré succès notamment grâce à son fonction « Squeeze » (Edge Sense) qui nous permet d’accéder à certaines fonctionnalités juste en pressant ses bords. Le 11 novembre prochain, HTC tiendra une conférence en Chine pour annoncer de nouveaux produits et le HTC U11 Plus pourrait bien en faire partie. Avec son grand écran Quad HD+ au format 18:9 et son Snapdragon 835, il va faire des dégâts sur le marché du haut de gamme et pourrait faire de l’ombre à l’iPhone X ou encore au Samsung Galaxy Note 8.

HTC U11 Plus : une version survitaminée du HTC U11

Pour la première fois, HTC pourrait proposer un écran JDI de 5.99 pouces au format 18:9 d’une définition de 1440 x 2880 pixels soit de la Quad HD+. On serait sur un design borderless avec, peut-être, une coque réfléchissante et étanche. On pourrait passer à une certification IP68.

On retrouverait ensuite les mêmes caractéristiques que le HTC U11 soit un Snapdragon 835, 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne est également envisageable. La fonction Edge Sense ferait son retour avec quelques améliorations. Cette version Plus pourrait aussi être compatible Quick Charge 3.0.

Tout comme sur le U11, le HTC U11 Plus accueillerait un capteur dorsal de 12 millions de pixels. Pour rappel, le HTC U11 a été élu meilleur photophone par DxOMark. Quant à la caméra frontale, on parle d’une résolution de 8 millions de pixels.

On espère que ce téléphone ne sera pas uniquement réservé au marché asiatique d’autant plus que HTC compterait revoir ses prix à la baisse. Il faut dire que le HTC U11 coûtait tout de même 759 euros à sa sortie.

Que pensez-vous de ces caractéristiques techniques ? Exprimez-vous dans les commentaires !