HTC U11 Life : sa fiche technique est dévoilée sur Geekbench

Les caractéristiques techniques du HTC U11 Life ne sont maintenant plus un secret grâce à Geekbench. L’outil de benchmarking vient effectivement de dévoiler les spécificités des composants qui équiperont ce prochain smartphone de la firme taïwanaise.

Alors que bon nombre d’entre nous attendent avec impatience la présentation d’un certain HTC U11 Plus lors d’un événement qui aura lieu le 2 novembre prochain, un dénommé HTC U11 Life vient de dévoiler une bonne partie de sa fiche technique via un benchmark Geekbench. À vrai dire, au lieu de présenter un smartphone haut de gamme à cette date, le constructeur pourrait au final nous dévoiler un terminal milieu de gamme. Le HTC U11 Life s’adresse plutôt aux utilisateurs qui ne souhaitent pas investir dans un appareil exorbitant.

Caractéristiques techniques du HTC U11 Life

Comme mentionné plus haut, le HTC U11 Life est donc un smartphone positionné sur le milieu de gamme. Il bénéficie bien évidemment d’une fiche technique plus ou moins semblable à celle des terminaux Android positionnés dans la même que lui actuellement. À en croire Geekbench, le HTC U11 Life embarquera un processeur Snapdragon 630 associé à 3 Go de mémoire vive. Il sera animé par Android 7.1.1 Nougat. Pour le reste, il sera question d’un écran de 5,2 pouces en définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Pour ce qui est de sa capacité de stockage interne, le téléphone proposera 32 Go que l’on pourra étendre avec une carte micro SD. Le benchmark révèle aussi que le U11 Life sera dépourvu de prise jack comme le smartphone éponyme sorti en début d’année. La fonction Edge Sense sera de la partie. Pour rappel, il s’agit d’une fonction permettant de lancer certaines tâches grâce à une pression sur les bords de l’appareil. En tout cas, pour tout savoir sur ce mobile, notamment son prix, il faudra attendre le 2 novembre.

