HTC U11 Life : le premier smartphone sous Android One en a sous le capot !

Le rachat de sa division mobile par Google pour 1.1 milliard de dollars n’empêche pas HTC de travailler sur de nouveaux smartphones. En attendant plus d’infos sur le HTC U11 Plus, on peut se délecter de celles sur le HTC U11 Life, le premier smartphone sous Android One.

Nom de code HTC Ocean Life, le prochain flagship de la firme taïwanaise fait partie du programme Android One qui vise à proposer des téléphones à petit prix avec une interface Android pure et un système régulièrement mis à jour. Le HTC U11 Life est d’ailleurs le premier d’une longue liste. Ses caractéristiques viennent de fuiter sur Twitter et plus précisément sur le profil du leaker @LlabTooFeR.

HTC U11 Life : une configuration très séduisante

D’après LlabTooFer, le HTC U11 Life serait armé d’un Snapdragon 630. Il y aurait deux versions. L’une proposerait 3 Go de RAM et 32 Go de stockage tandis que l’autre serait doté de 4 Go de mémoire vive et de 64 Go de mémoire interne. Plutôt intéressant non ? Le tout fonctionnerait sous Android O.

U11 Life (AndroidOne program)

SD630

RAM/ROM 3/32gb or 4/64gb

5.2' 1080p

Cameras 16/16mp

Battery 2600mah

Edge Sense, USonic

IP67

Android O — LlabTooFeR (@LlabTooFeR) October 3, 2017

L’affichage serait géré par un écran de 5.2 pouces Full HD (1080 x 1920 pixels). À l’avant comme à l’arrière, le HTC U11 Life accueillerait un capteur photo de 16 millions de pixels. La coque serait certifiée IP67 donc protégée contre les poussières et contre les effets de l’immersion temporaire (jusqu’à 1 m). L’utilisateur pourrait presser les bords pour accéder à des fonctionnalités grâce à Edge Sense. Pour finir, sachez que le HTC U11 Life serait alimenté par une batterie de 2600 mAh.

Pour le moment, nous ne connaissons ni le prix, ni la date de sortie de ce téléphone mais nous devrions en savoir plus dans un mois puisqu’une configuration de presse aurait lieu en Asie.

Un tel smartphone peut-il vous intéresser ? Dites-le nous dans les commentaires !