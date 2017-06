Le HTC U11 aurait obtenu plus de ventes que ses prédécesseurs en moins d’un mois

Focus Taiwan rapporte que le nouveau smartphone du fabricant taïwanais, à savoir le nouveau HTC U11 aurait déjà dépassé ses prédécesseurs, les HTC 10 et M9, en moins d’un mois sur le marché. Les informations proviennent directement du président de la division smartphone de la firme taïwanaise, Chang Chia-lin.

Officiellement présenté il y a peu, le HTC U11 a su séduire les consommateurs et a ainsi exploser les ventes dès le début. Il aurait même déjà obtenu plus de ventes que ses prédécesseurs, les M9 et HTC 10 au moment de leurs sorties respectives.

HTC U11 : le smartphone réalise un départ tonitruant et dépasse les HTC 10 et M9

Il faut dire que le succès du nouveau porte-étendard de la firme taïwanaise n’est pas dû au hasard. Il dispose d’une fiche technique convaincante. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 835, boosté par une mémoire vive de 4 Go. Le HTC U11 est équipé d’un écran de 5.5 pouces pour une définition Quad HD de 2560 x 1440 pixels. Sans oublier une capacité de stockage interne de 64 Go. En ce qui concerne la partie photo, le smartphone contient un appareil photo dorsal de 12 mégapixels, et un capteur frontal de 16 mégapixels.

Selon le directeur, l’activité de smartphones de HTC fait face au défi d’un marché homogène où les ventes accrues ne se traduiront pas toujours par des bénéfices accrus. Dans le cadre de sa stratégie pour lutter contre cela, HTC recentre ses efforts de recherche et de développement sur la préparation du lancement des services 5G d’ici 2020.

En outre, HTC réduira encore plus ses coûts d’exploitation et limitera ses nouvelles introductions de smartphones à trois ou quatre appareils par an.

Dans les nouvelles connexes, la présidente de HTC, Cher Wang, se tourne vers un exercice financier prometteur pour l’entreprise. Le marché de la réalité virtuelle dont la firme dispose jouit d’une excellente opportunité sur un marché à croissance rapide. Wang affirme que le casque Vive de HTC est considéré comme le meilleur là-bas, et l’entreprise voudrait se tenir sur cette position de succès et d’influence.

