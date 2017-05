HTC U 11 : une fiche technique qui fuite et un teaser officiel

Il n’y a désormais plus grand chose à savoir sur le HTC U 11, le futur flagship haut de gamme des thaïlandais de HTC, puisque sa fiche technique a fuité et une partie de son design a été révélée dans un teaser.

Vous n’aurez pas à attendre la présentation officielle du HTC U 11 le 16 mai prochain car toutes les zones d’ombres ont été éclaircies (sauf le prix bien entendu). Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce smartphone va être un concurrent de taille.

HTC U 11 : une configuration impressionnante mais une absence à déplorer

Le site Gear a publié un document qui répertorie toutes les caractéristiques du HTC U 11 et il va clairement envoyer du lourd. En effet, il serait équipé d’un Snapdragon 835 épaulé par une mémoire vive de 6 Go. Ce smartphone mettrait à votre disposition un espace de stockage interne de 128 Go extensible jusqu’à 2 To avec une carte microSD.

L’écran de 5.5 pouces de ce smartphone certifié IP57 serait capable de diffuser des contenus en Quad HD et embarquerait la technologie Edge Sense.

Pour la partie photo, le HTC U 11 posséderait un capteur dorsal de 12 mégapixels (f/1.7) doté de la technologie Ultrapixel et d’un stabilisateur optique. Quant à la caméra frontale, qui disposerait de la fonction Selfie Panorama, elle aurait une résolution de 16 mégapixels et une ouverture f/2.0.

La partie sonore serait aussi séduisante notamment avec la technologie BoomSound et la fonction d’enregistrement audio 3D.

Le document met également en avant la prise en charge de la 4G LTE et du Wi-Fi. Par ailleurs, le HTC U 11 abriterait une puce NFC. Si nous ne connaissons pas pour le moment la capacité de sa batterie, on voit que ce smartphone serait compatible avec la fonction Quick Charge 3.0.

Néanmoins, le leaker LlabTooFer a déclaré qu’il n’y aura pas de prise jack mais la marque taïwanaise offrirait en compensation un adaptateur USB Type-C.

#HTCU11 will have USB-C -> 3.5mm adaptor inside the box… — LlabTooFeR (@LlabTooFeR) May 3, 2017

Dans une très courte vidéo, HTC a récemment dévoilé une partie du U 11. L’accent est mis sur les bords et on comprend que ce téléphone sera particulièrement fin. S’ajoute à cela le slogan « Squeeze for the brillant U » que l’on peut traduire par « Pressez pour le brillant U ». C’est assez vague mais on peut penser que HTC parle des bordures tactiles de son téléphone mais aussi de la coque qui pourraît être réflechissante.

Fluid and reflective; designed to be quiet no more. 05.16.17 #BrilliantU pic.twitter.com/J941v7Qcj8 — HTC (@htc) May 2, 2017

S’il s’agit de la véritable fiche technique, le HTC U 11 a les armes pour rivaliser avec tous les autres smartphones haut de gamme comme le Samsung Galaxy S8 ou encore le LG G6.

Que pensez-vous de ces caractéristiques ? Dites-le nous dans les commentaires !