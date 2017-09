Honor V10 : un énième concurrent borderless 18:9 aux Samsung Galaxy Note 8 et iPhone X

Le Honor V10 apparaît dans une première image en fuite et sans surprise, on est face à un smartphone borderless XXL qui épouse le format 18:9. Peut-il concurrencer le Samsung Galaxy Note 8 ou encore l’iPhone X ?

Borderless 18:9, voici la nouvelle mode qui va sûrement durer jusqu’en 2019 si ce n’est pas plus. Xiaomi avec son Mi Mix 2, Wiko avec ses View (lire la prise en main ici) ou encore Echo avec ses Horizon (voir la prise en main ici), tous la suivent. Le Honor V10 n’y échapperait pas si c’est vraiment sa façade qui a été prise en photo. Il affrontera sûrement les cadors haut de gamme tout en étant proposé au prix d’un milieu de gamme.

Honor V10 : un écran 18:9 et un processeur Kirin 970 dédié à l’intelligence artificielle

On peut voir sur la photo ci-dessous que Honor aurait décidé de passer à un ratio d’écran de 18:9. Les bords sont particulièrement fins sur les côtés et même constat en ce qui concerne les bordures supérieure et inférieure. C’est sur cette dernière que figurerait le lecteur d’empreintes digitales qui aurait aussi le rôle du bouton d’accueil. Sur la partie supérieure, on devrait retrouver la caméra frontale accompagnée d’un flash LED et d’un capteur de proximité.

Le Honor V10 embarquera le processeur Kirin 970 qui dispose d’une unité NPU dédiée à l’intelligence artificielle comme l’avait révélé le président de Honor, George Zhao. On est donc sur un Octo Core gravé en 10 nanomètres. Sa fréquence d’horloge maximale est de 2.4 GHz. Il est accompagné par un GPU Mali G72MP12 à 12 cœurs. Quant au modem 4G de catégorie 18, son débit maximal est de 1.2 Gbit/s. La surcouche maison EMUI 6 sera à bord.

On attend plus d’informations sur ce flagship notamment sur la partie photo mais ce que nous avons pour le moment sous les yeux est plutôt alléchant. Le Honor V10 devrait être commercialisé en Chine début 2018 à 2599 yuans soit environ 330 euros.

