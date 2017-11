Le Honor V10 (9 Pro) : un smartphone aussi bon qu’un Huawei Mate 10 Pro mais beaucoup moins cher

C’est la guerre cher les constructeurs chinois, Honor devrait bientôt dévoiler un Honor V10 qui serait capable de concurrencer le Huawei Mate 10 Pro !

Le Huawei Mate 10 Pro a récemment été dévoilé, le smartphone haut de gamme de la firme présente une fiche technique très intéressante avec des caractéristiques au top !

Un Honor V10 ou 9 Pro ?

C’est GizChina qui nous fait part de cette information, le site a découvert un smartphone, qui se nomme Honor V10 avec une date de dévoilement proche. Le smartphone serait muni d’un écran tactile AMOLED de 6 pouces, accompagné d’un ratio 18:9. Niveau puissance, il serait équipé d’un processeur Kirin 970, boosté par une mémoire vive de 6 Go. Un smartphone puissant qui tournerait sous Android 8.0 Oreo et EMUI 8.0. Pour ce qui est de la capacité de stockage, il devrait proposer 64 Go de mémoire interne ou encore 128 Go. Nous n’avons pas d’information sur la batterie pour le moment.

On se souvient de la sortie du Honor 8 Pro plus tôt dans l’année, qui est une version Européenne du Honor V9. On se demande alors si ce Honor V10 ne sortirait pas sous le nom de Honor 9 Pro sur notre continent ? Quoi qu’il en soit, ce smartphone devrait être proposé au prix de 390 euros hors taxes, alors que le Huawei Mate 10 Pro est disponible pour presque 800 euros. On ne doute pas qu’il saura profiter de son prix pour se faire une place sur le marché européen. En attendant, nous restons à l’écoute de nouvelles rumeurs, on vous tient au jus !

Que pensez-vous d’un Honor 9 Pro pour l’Europe ? Donnez-nous votre avis en commentaire !