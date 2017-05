Honor : le prochain Honor 9 pourrait bien se passer de port jack comme l’iPhone 7 d’Apple

Le prochain flagship de la marque Honor se dévoile un peu plus. Selon quelques rendus, il semblerait que le nouvel Honor 9 pourrait se passer de port jack ; comme c’était le cas avec l’iPhone 7 d’Apple.

Honor est une marque numérique filiale de la firme Huawei Technologies créée en décembre 2013. Elle est connue pour proposer des smartphones « haut de gamme » à prix bas. Le dernier en date est le Honor 8 Pro qui a su séduire les fans grâce à ses capacités très impressionnantes. Le prochain flagship en préparation, c’est le Honor 9, qui est le sujet de toutes les rumeurs. De nouvelles images du smartphone ont fait leur apparition après un premier rendu. Les images laissent constater que le nouveau téléphone du constructeur chinois pourrait bien ne pas avoir de part jack.

Suppression du port jack pour le Honor 9 ?

Le Honor 9 fait partie des smartphones dont la sortie est très attendue en ce moment. Il faut bien reconnaître que la marque chinoise a enchaîné les succès, en particulier depuis la commercialisation du Honor 7 en 2015 ou du Honor 8 l’année dernière. Sans oublier le récent Honor 8 Pro maintenant.

Les rendus qui ont été dévoilés montrent le téléphone de haut en bas. On peut constater sur les tranches, que le téléphone ne dispose pas de port jack en bas. On distingue juste des haut-parleurs et un port USB-C. Cela rappelle bien évidemment les iPhone 7 et 7 Plus d’Apple qui ont laissé tomber cet emplacement. Les rendus n’ont pas encore été officialisés, mais si cela s’avère être vrai, il faudra passer par des écouteurs à connecter en USB ou par le Bluetooth. Il faut donc attendre encore une confirmation officielle de la part de la firme.

Que pensez-vous de cette potentielle suppression ? Dites-le nous en commentaire.