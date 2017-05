Honor 9 : caractéristiques et visuels du smartphone chinois débarquent sur la toile

De nombreuses hypothèses sur le Honor 9 voyaient le jour sur la toile. TENAA, l’organisme de certification chinois, a enfin dévoilé la fiche technique et le design officiel du nouveau smartphone.

Huawei était au cœur des rumeurs depuis quelque temps. Beaucoup de fiches techniques différentes du nouveau smartphone circulaient sur le web. Le Honor 8 avait eu un succès fulgurant. Grâce à son processeur à 4 cœurs et ses 4 Go de RAM entre autres, ce téléphone était une très belle réussite pour Huawei. C’est certainement cela qui attire l’engouement sur la prochaine sortie du constructeur chinois. Ce mobile est mis sous lumière depuis quelques mois, on parlait de plusieurs caractéristiques plus qu’alléchantes. TENAA est venu mettre fin au suspense en dévoilant une grosse partie de la fiche technique ainsi qu’une photo du Honor 9.

Un smartphone haut de gamme avec de très belles caractéristiques

Le Honor 9 s’annonce être un mobile très attractif de par son design et ses caractéristiques. En effet, il sera doté d’un processeur huit cœurs Kirin 960 cadencé à 2,4 GHz. Il sera aussi équipé d’une mémoire RAM de 6 Go. Ainsi il constituera un smartphone débordant de puissance. L’écran du Honor 9 diffère avec celui annoncé par les rumeurs. Il embarquera une dalle de 5,1 pouces Full HD, avec une définition de 1080 x 1920 pixels. Son appareil photo sera tout aussi intéressant. Avec une caméra frontale de 8 mégapixels et un double capteur à l’arrière de 20 et de 12 mégapixels, nul doute que le Honor 9 fournira des clichés d’une excellente qualité. La batterie de 3100 mAh viendra appuyer cette puissance annoncée. Pour finir il sera décliné en deux modèles, un de 128 Go de mémoire interne et 6 Go de RAM et un autre de 64 Go de mémoire interne et 4 Go de RAM. Le Honor 9 embarque donc une fiche technique très étoffée ainsi qu’un design élaboré. Il devrait voir le jour courant du moins de juin.

