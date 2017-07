Honor 6A : un smartphone d’entrée de gamme avec des caractéristiques séduisantes

Avec le Honor 6A, le constructeur chinois veut continuer de séduire les consommateurs et plus particulièrement les jeunes qui comptent mettre moins de 200 euros dans l’achat d’un smartphone.

Proposé à 170 euros, le Honor 6A est un téléphone plutôt intéressant avec des caractéristiques satisfaisantes. Le 6A va donc rejoindre les Honor 6X (moins de 250 euros) et Honor 6C (moins de 230 euros), deux mobiles d’entrée de gamme séduisants.

Honor 6A : de belles finitions et une configuration technique correcte

Le dos du Honor 6A est en métal ce qui est assez rare pour cette catégorie de prix puisque l’on a l’habitude de voir du plastique. Les finitions sont soignées et l’allure générale du téléphone est plaisante. Le 6A de Honor a un écran IPS de 5 pouces qui diffuse des contenus dans une définition de 720 x 1280 pixels. Le processeur est un Octo Core Snapdragon 430 cadencé à 1.2 GHz et associé à 2 Go de mémoire vive. Le Honor 6A tourne sous Android 7 Nougat. L’interface est offerte par la surcouche maison EMUI 5.1. L’utilisateur pourra stocker ses fichiers dans une mémoire interne de 16 Go extensible par le biais d’une carte microSD. Vous aurez la possibilité de faire l’impasse sur cette extension en plaçant à la place une deuxième carte SIM.

Pour prendre des photos et réaliser des vidéos, le 6A est doté d’un APN dorsal de 13 millions de pixels et d’une caméra frontale de 5 millions de pixels.

Alimenté par une batterie de 3020 mAh, le Honor 6A a une autonomie comprise entre 1.2 et 1.8 jours d’après le constructeur.

Pour vous procurer ce smartphone, il faudra attendre le 12 juillet et débourser 169 euros. Cela vaut le coup puisqu’il s’agit d’un téléphone convaincant aussi bien visuellement que techniquement. Le Honor 6A semble avant tout destiné aux jeunes et plus précisément à ceux qui n’ont pas encore eu de téléphone.

Êtes-vous intéressé par le Honor 6A ? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis nous intéresse !