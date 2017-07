Le Honor 6A en milieu de gamme avec Android Nougat a été lancé en Europe pour 169 €

Le Honor 6A n’est pas véritablement un nouvel appareil, car il a été introduit en Chine en mai dernier. Mais les Européens ont enfin eu l’opportunité de l’acheter récemment. Honor a décidé que son flagship précédemment exclusif à la Chine allait débarquer sur le marché européen. Pour le plus grand plaisir de ses fans européens. Ainsi, son smartphone situé en milieu de gamme pourra atterrir sur le sol français.

En effet, à partir de cette semaine, le Honor 6A sera disponible chez différents détaillants en Europe pour la modique somme de 169 €. Un prix décent compte tenu de ses spécifications confirmées. La version européenne du Honor 6A est tout de même légèrement différente de la version chinoise sur quelques points.

Honor 6A : un smartphone assez séduisant dans l’ensemble

Le smartphone dispose du même écran de 5 pouces avec une résolution HD (720p) que celui du modèle chinois. Sous le capot, on retrouve un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 430 cadencé à 1,2 GHz de fréquence. Le tout boosté par une mémoire vive de 2 Go. En ce qui concerne le stockage, le flagship dispose d’une capacité de stockage de 16 Go. Celle-ci peut-être extensible jusqu’à 128 Go via une simple carte micro SD.

Le Honor 6A est livré avec une caméra à une seule lentille de 13 mégapixels à l’arrière, ainsi qu’une caméra avant de 5 mégapixels sur la façade qui devrait suffire à prendre des selfies de qualité moyenne.

Bien que la variante chinoise dispose d’un capteur d’empreinte monté à l’arrière, le modèle européen manque de ce composant. Sur le revers, le smartphone est alimenté par une batterie massive de 3020 mAh. De plus, il tourne sous Android 7.0 Nougat avec une surcouche EMUI 5.1 et un double support SIM.

Que pensez-vous de ce smartphone ? Dites-le nous en commentaire.