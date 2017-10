HMD : le fabricant de smartphones Nokia invite la presse en Inde

Le fabricant HMD, qui a fait renaître de leurs cendres les téléphones Nokia, propose à la presse de venir en Inde pour la présentation de ses nouveaux appareils.

HMD, c’est cette entreprise qui se cache dernière le retour des appareils Nokia, la firme a pour mission de gérer la communication et la commercialisation des nouveaux smartphones de la firme. Ainsi, HMD invite les journalistes à venir à la prochaine présentation de la firme, qui aura lieu à Delhi en Inde le 31 octobre. Cette invitation stipule : « HMD Global vous invite à un rassemblement exclusif pour présenter la prochaine étape des téléphones Nokia. ». On peut alors se demander ce que nous réserve la firme.

A quoi peut-on s’attendre de la part de HMD ?

Tout d’abord, il est probable que la firme présente un Nokia 2, une gamme de smartphones petits prix qui devrait ravir le public. Nommé « Nokia 2« , les rumeurs autour de cet appareil continuent de se propager sur la toile, HMD pourrait très bien présenter ce produit, qui serait muni d’un processeur Snapdragon 212, cadencé à 1.4 GHz et boosté par une mémoire vive de 1 Go. Ce qui permet une utilisation tout à fait correcte de l’appareil. Il serait disponible avec 8 Go de mémoire interne, un capteur principal de 8 mégapixels, une batterie de pas moins de 4000 mAh et un double tiroir SIM, pour le modeste prix de 99$.

Dans une catégorie plus haut de gamme, la firme pourrait également présenter le « Nokia 9″, un appareil dont le design aurait déjà fuité sur la toile, il embarquerait un écran borderless et marque une nouvelle génération avec des performances techniques au top. Malheureusement, on n’en sait pas plus sur l’appareil plus l’instant, peut-être le 30 octobre ?

Que pensez-vous de cette annonce ? Laissez-nous un commentaire !