Harcèlement : ce numéro à donner aux relous connait un succès exceptionnel

Deux jeunes militants féministes français ont mis en place un numéro destiné à combattre le harcèlement de rue qui touche les femmes. Le 06 44 64 90 21 connait un succès énorme si bien qu’il a dû être désactivé à plusieurs reprises.

Lancé le 27 octobre dernier par Clara Gonzales et Elliot Lepers, ce numéro 06 avait été mis hors service peu de jours seulement après son lancement. Victime de son propre succès, la ligne téléphonique avait reçu plus de 10 000 SMS en moins de deux jours. La raison est que pour fonctionner, elle nécessite un financement ; or, les deux jeunes derrière le projet ne pouvaient plus se permettre de couvrir les charges y afférentes, chaque SMS coûtant 16 centimes. En tout cas, le concept est intéressant, d’autant plus que le harcèlement de rue a toujours été considéré comme un sujet tabou, alors qu’il s’agit d’un véritable problème qui concerne quotidiennement presque toutes les femmes.

Harcèlement : un numéro « anti-relous » pour dissuader les harceleurs de rue

Mais pour Clara Gonzales et Elliot Lepers, il n’est pas question de renoncer à l’initiative en raison de ce problème financier. Aussi, ils ont mis en place une campagne de collecte de fonds sur le site de financement participatif Leetchi. En seulement quelques heures, ils ont réussi à réunir la somme de 1000 € de la part des 100 premières personnes ayant répondu à l’appel. Malheureusement, ce succès énorme du 06 44 64 90 21 ne semble pas être au goût de certains individus. Le numéro a ainsi été la cible d’une attaque coordonnée de membres d’un forum de jeuxvideo.com. Face à cela, les deux militants féministes n’ont eu d’autres choix que de le désactiver en attendant que le volet juridique soit renforcé : « nous étudions tous les recours juridiques pour que les délinquants soient punis. Nous mettons tout en œuvre pour pouvoir réactiver le service dès que possible ».

