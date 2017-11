Harcèlement de rue : elle fait des selfies avec ses catcallers et les poste sur Instagram

Pour dénoncer le harcèlement de rue auquel sont victimes de nombreuses femmes, une étudiante néerlandaise n’a pas hésité à prendre des selfies avec ses catcallers. Elle a ensuite publié les photos sur Instagram.

Noa Jansma en a marre d’être harcelée dans la rue. Un sentiment qu’éprouvent d’ailleurs un grand nombre de femmes. En effet, force est de reconnaître que de nombreuses personnes se plaignent de ce phénomène qui n’est pas seulement gênant, mais constitue aussi un danger dans la mesure de lui débouche généralement les violences physiques envers la femme. Pour dénoncer cette pratique, la jeune étudiante hollandaise de 20 ans a eu l’idée de poser pour un selfie avec tous les hommes qui la sifflaient ou lui faisaient des remarques déplacées. Mais plutôt que de conserver ces photos pour elle seule ou ne les montrer qu’à ses amis, Noa a préféré recourir à la méthode suprême, c’est-à-dire, elle a partagé les clichés sur internet, notamment sur Instagram.

Un compte Instagram pour exposer les situations de harcèlement

Afin de mettre au grand jour les gestes déplacés des catcallers, la jeune femme a donc ouvert un compte Instagram sous le pseudo dearcatcallers (chers harceleurs), accompagné de la description « it’s not a compliment » (ce n’est pas un compliment). En moins d’un mois, plus de 19 000 personnes s’y sont abonnées. Autant dire que la stratégie menée par Noa Jansma pour conscientiser l’opinion publique face à cette pratique a bien fonctionné. Rappelons qu’en France, la secrétaire d’État à l’égalité entre les femmes et les hommes veut à présent sanctionner le harcèlement des femmes dans l’espace public. Un groupe de travail a été mis en place pour étudier les cas pouvant être considérés comme des infractions.

Que pensez-vous de cette initiative de Noa Jansma ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous les lirons avec plaisir !