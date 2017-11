Guide d’achat smartphone : les meilleurs rapports qualité/prix du moment

Il est tout à fait normal que lorsque l’on achète un smartphone, on tienne compte du rapport qualité-prix. Dans ce guide d’achat, vous découvrirez ainsi les meilleurs téléphones aux meilleurs prix actuellement.

OnePlus 5 Noir

Le OnePlus 5 Noir est un smartphone Android qui possède la configuration requise pour la bonne exécution des applications référencées actuellement sur le Google Play Store. Muni d’une dalle AMOLED de 5,5 pouces avec une définition de 1080 x 1920 pixels, il vous permettra de jouer à vos jeux 3D favoris. Bref, avec ce smartphone 1+, le confort graphique ne sera pas en reste. Côté processeur, il est question d’un SoC Qualcomm Snapdragon 835 octa-core dont la fréquence d’horloge est de 2,45 GHz. La capacité de la mémoire vive quant à elle est de 6 Go, contre 64 Go pour la ROM. Le OnePlus 5 offre une belle autonomie avec sa batterie de 3300 mAh. Enfin, sachez qu’il met à disposition un double capteur dorsal de 16 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels.

Wiko View 32 Go Noir

Le Wiko View 32 Go Noir est le téléphone portable tactile pas cher dont vous avez besoin pour rester en contact avec vos proches. Compatible 4G, il promet une navigation fluide sur internet en mobilité. Vous ne vous soucierez en aucun cas de son autonomie dans la mesure où celle-ci est d’environ 22 heures en mode 3G et de 184 heures, environ 8 jours, en veille. Le Wiko View 32 Go Noir fait preuve d’une grande réactivité avec son processeur Snapdragon 425 quad-core associé à 3 Go de mémoire vive. Pour l’affichage, il est question d’un écran LCD de 5,7 pouces avec une résolution de 720 x 1440 pixels. Une mémoire de stockage interne de 32 Go extensible par le biais d’une carte micro SD jusqu’à 128 Go est au programme.

Xiaomi Mi A1 64 Go Noir

Besoin d’un smartphone performant ? Le Xiaomi Mi A1 64 Go Noir ne vous décevra pas. Proposé à un tarif raisonnable, ce terminal est doté d’une fiche technique alléchante pour garantir la fluidité des différentes applications. En effet, il possède un SoC Qualcomm Snapdragon 625 octa-core de 2 GHz avec 4 Go de mémoire vive. Pour l’affichage, il arbore une dalle TFT de 5,5 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels. Le Xiaomi Mi A1 64 Go supporte ainsi très bien les contenus Full HD. Sa mémoire interne de 64 Go peut être étendue avec une carte micro SD jusqu’à 128 Go. En ce qui concerne la capacité de la batterie de ce smartphone Xiaomi, elle est de 3080 mAh.

Huawei P8 Lite (2017) Blanc

Le Huawei P8 Lite (2017) Blanc propose ce qu’il y a de mieux pour naviguer confortablement sur internet et dans les menus d’Android. Sa configuration technique est largement appréciable. En effet, il dispose d’un processeur HiSilicon Kirin 655 doté de huit cœurs. S’y ajoute une RAM de 3 Go. Ce smartphone Huawei dispose d’un écran LCD de 5,2 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Pour ce qui est de sa capacité de stockage interne, elle est de 16 Go et peut être étendue avec une carte micro SD jusqu’à 256 Go. La batterie de 3000 mAh procure une autonomie de 21 heures en communication et de 524 heures, soit 22 jours, en veille.

Honor 9 Gris

Le Honor 9 Gris figure dans ce comparatif pour la simple raison qu’il possède des caractéristiques intéressantes pour un tarif largement accessible. Pour cela, l’utilisateur bénéficie des performances du processeur HiSilicon Kirin 960, une puce octa-core dont les fréquences sont de 2,4 GHz et de 1,8 GHz. Côté RAM, le Honor 9 propose une capacité de 4 Go. Son écran LCD de 5,15 pouces est capable d’afficher en Full HD (1920 x 1080 pixels). Pour le reste, on retrouve un double appareil photo dorsal de 20 mégapixels ainsi qu’un APN frontal de 8 mégapixels. La capacité de la batterie est de 3200 mAh, tandis que celle de la mémoire de stockage interne est de 64 Go.

Faites-nous savoir en commentaire le smartphone que vous préférez le plus dans cette sélection !