Guide d’achat : notre sélection des meilleures iPad d’Apple

Célèbre pour ses iPhone, Apple est aussi connue mondialement pour ses iPad.

La firme propose à cet effet des tablettes répondant aux besoins de chacun en raison de leur différence de prix et de caractéristiques techniques. Pour vous permettre de choisir facilement le modèle le mieux adapté à vos besoins, nous vous invitons à consulter ce guide d’achat.

Apple iPad Pro 12.9 pouces 4G (2017) Gris Sidéral

L’Apple iPad Pro 12.9 pouces 4G (2017) Gris Sidéral est une tablette qui vous suivra partout avec sa connectivité 4G. Elle est non seulement parfaite pour le divertissement, mais aussi pour le travail. Ce modèle se distingue par sa fiche technique haut de gamme et son design optimisé pour une utilisation en mobilité. En effet, il est animé par la puce de dernière génération Apple A11 Bionic. Cette tablette iOS supporte très bien les applications 64 bits. Une mémoire RAM de 4 Go est prévue. Pour l’affichage, l’Apple iPad Pro 12.9 pouces 4G (2017) Gris Sidéral arbore une dalle LED de 12,9 pouces d’une résolution de 2732 x 2048 pixels.

Apple iPad Mini 4 32Go Gris Sidéral

Fonctionnelle, la tablette Apple iPad Mini 4 32Go Gris Sidéral propose une performance extraordinaire. Elle dispose d’une mémoire de stockage de 32 Go pour que vous puissiez sauvegarder une large quantité de données. Comme plateforme, elle embarque un Apple A8. Un énorme confort visuel est au rendez-vous grâce à l’écran de 7,9 pouces dont la résolution est de 2048 x 1536 pixels. Cette ardoise répond parfaitement aux exigences des adeptes de photographie avec son capteur dorsal de 8 mégapixels. D’ailleurs, sa webcam de 1,2 mégapixel assure de jolis selfies.

Apple iPad Air 2 32Go Gris Sidéral

Équipée d’une dalle de 9,7 pouces, l’Apple iPad Air 2 32Go Gris Sidéral vous offre un affichage de qualité. Vos photos et vidéos, pour ne citer que ça, seront affichées de manière sans défaut. Effectivement, la résolution de 2048 x 1536 permet de regarder des contenus de grande taille. Cette tablette est fluide avec son processeur Apple A8X doté de trois cœurs. Cette tablette de 9,7 pouces propose une autonomie de 10 heures avec sa batterie Li-Po de 27,3 Wh. Vous disposez d’un APN dorsal de 8MP et d’une caméra frontale de 1,2 MP pour des clichés de qualité en toutes circonstances.

Apple iPad Pro 10.5 pouces 4G Gris Sidéral

Une tablette 4G aux finitions extraordinaires, l’Apple iPad Pro 10.5 pouces 4G Gris Sidéral vous séduira par son aspect innovant. Elle possède en outre une fiche technique qui vous fera profiter des meilleurs de la Pomme que ce soit en termes d’applications ou bien en matière de matériels. Effectivement, vous pouvez vous servir de cette iPad pour utiliser les différents accessoires proposés par la firme basée à Cupertino. Cette tablette tactile est animée par un processeur Apple A10X avec une mémoire vive de 4 Go. Son écran LED possède une résolution de 2224 x 1668 pixels pour un exploit graphique sans précédent.

Apple iPad 9.7 pouces 128Go Gris Sidéral

L’Apple iPad 9.7 pouces 128Go Gris Sidéral vous permettra de stocker tous vos documents avec sa mémoire de stockage interne de 128 Go. Son autonomie qui peut atteindre 10 heures donne la possibilité de l’utiliser de façon intense pour profiter de toutes ses applications en mobilité. Cette tablette de 9,7 pouces est dotée d’un écran Retina de 2048 x 1536 pixels offrant un rendu graphique exceptionnel en toute condition. Pour la photo, il est question d’un APN dorsal de 8 mégapixels et d’une webcam de 1,2 mégapixel.

Êtes-vous particulièrement séduit par l’une de ces iPad ? Dites-le nous en commentaire.