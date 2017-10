Guide d’achat : quel téléphone Samsung choisir en 2017 ?

Samsung est un constructeur qui propose toute une panoplie de smartphones que la plupart d’entre nous hésitent sur le modèle à prendre. Pour vous faciliter la tâche, voici alors un guide d’achat sur les téléphones portables tactiles de la marque à acheter cette année.

Samsung Galaxy Note 8 Noir

Le Samsung Galaxy Note 8 Noir est un smartphone Android qui vous séduira par son design révolutionnaire. Équipé d’un écran incurvé sur les côtés gauche et droite, il possède un rapport taille-écran de 83,2 %. Le Galaxy Note 8 est une phablette bien configurée. En effet, il dispose d’un processeur Exynos 8895 octa-core associé à 6 Go de RAM ! Conforme à la norme IP68, ce téléphone portable tactile ne craint pas les éclaboussures. Pour la photo, il met à disposition un appareil photo dorsal à double capteur de 12 millions de pixels. Une caméra frontale de 12 mégapixels également est proposée pour les selfies et les appels vidéo.

Samsung Galaxy J3 (2017) Argent

Smartphone de 5 pouces en définition HD (1280 x 720 pixels), le Samsung Galaxy J3 (2017) Argent constitue un bon compromis entre prix et performances. Il est parfait pour les utilisateurs dont l’objectif est de découvrir l’univers Android et de profiter ainsi des fonctionnalités offertes par ce système d’exploitation de Google. Comme processeur, il embarque un Exynos 7570 quad-core dont la fréquence est de 1,4 GHz. Une mémoire RAM de 2 Go est prévue. Le Samsung Galaxy J3 (2017) Argent permet de réaliser de belles photos avec son APN dorsal de 13 mégapixels et son APN frontal de 5 mégapixels. Un flash LED est de la partie pour les prises de vue nocturnes.

Samsung Galaxy S8 Orchidée

Envie d’adopter un smartphone Samsung offrant des fonctionnalités de nouvelle génération ? Le Samsung Galaxy S8 Orchidée vous permettra de découvrir toutes les nouveautés de la firme sud-coréenne et, bien évidemment, d’Android. Ce téléphone portable tactile de 5,8 pouces est IP68 pour que vous puissiez l’utiliser partout. En effet, cette norme concerne les appareils électroniques étanches à l’eau et à la poussière. Côté affichage, le Galaxy S8 Orchidée embarque un écran dont la définition est de 2960 x 1440 pixels. Sa mémoire de stockage interne de 64 Go peut être étendue avec une carte micro SD pour que vous puissiez sauvegarder tous vos documents.

Samsung Galaxy A5 (2017) Rose

Le Samsung Galaxy A5 (2017) Rose vous accompagnera jour et nuit. Doté d’une batterie Li-Ion de 3000 mAh, ce smartphone Smartphone offre une autonomie prolongée permettant de l’utiliser de façon intense. D’ailleurs, le Galaxy A5 (2017) supporte très bien les applications Android les plus récentes. Il dispose effectivement d’un processeur Exynos 7880 octa-core dont la fréquence d’horloge est de 1,9 GHz. Une mémoire vive de 3 Go est prévue pour un fonctionnement fluide en toutes conditions d’utilisation. Ce smartphone Android étanche est parfait pour les adeptes de photo dans le sens où il embarque un appareil photo dorsal de 16 mégapixels ainsi qu’une caméra frontale de 16 mégapixels également.

Samsung Galaxy J5 (2017) Noir

Le Samsung Galaxy J5 (2017) Noir est le téléphone portable tactile qu’il vous faut pour enrichir votre quotidien. Équipé de slots pour deux cartes SIM, il vous permet de profiter en même temps de deux forfaits mobiles différents. Certifié IP68, ce smartphone double SIM arbore une dalle LCD de 5,2 pouces en définition HD (1280 x 720 pixels). Son SoC Cortex-A53 octa-core est épaulé par 2 Go de RAM pour procurer un confort d’utilisation en main. Le Galaxy J5 (2017) propose une ROM de 16 Go extensible avec une carte micro SD. À cela s’ajoutent un appareil photo dorsal de 13 MP et un capteur à l’avant de 5 MP.

Dites-nous en commentaire le smartphone Samsung de votre choix parmi ces modèles.